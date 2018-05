Ali veste, za čem ljudje najpogosteje umirajo?

V svetovnem merilu so daleč največji vzrok smrti kardiovaskularne bolezni. Te so bile v letu 2016, po podatkih ameriške strani ourworldindata.org, usodne za več kot 17 milijonov ljudi. Skoraj polovico manj je bilo smrti zaradi rakavih obolenj – nekaj manj kot 9 milijonov primerov.

Čeprav se nam mogoče zdi drugače, pa je število smrti zaradi terorizma ali pa alkohola veliko nižje in se meri v nekaj sto tisoč primerih, na drugi strani pa zaradi tuberkuloze še vedno umre več kot milijon ljudi na leto.

Tako je v letu 2016 zaradi alkohola umrlo nekaj manj kot 174 tisoč ljudi, zaradi terorizma pa nekaj več kot 34 tisoč ljudi.

Vzroki, katerih žrtve so se letno merile v šestmestnih številkah, so bile še smrti zaradi bolezni dihal, demenca, bolezni v povezavi z povišanim sladkorjem, prometne nesreče, smrti novorojenčkov, bolezni jeter, tuberkuloza, bolezni ledvic in samomori.

Vsak dan v Sloveniji umre 54 ljudi

Pri nas vsako leto umre med 19 in 20 tisoč ljudi oziroma 54 ljudi na dan. Največ oseb umre v zimskih mesecih, od decembra do marca. Povprečna starost v Sloveniji je pri moških 73 let, pri ženskah pa 81 let. Približno polovica jih je umrla v zdravstveni ustanovi, 42 odstotkov jih je umrlo doma, šest odstotkov pa drugje, in sicer v naravi, delavnici, na gradbišču. Med zadnjimi so prevladovali moški, in sicer jih je bilo 63 odstotkov.

V Sloveniji umre med 19 in 20 tisoč ljudi na leto. Foto: Bor Slana Zaradi bolezni obtočil je v preteklem letu umrlo 39,7 odstotka prebivalcev, med njimi jih je približno četrtina umrla zaradi posledic srčnega infarkta in prav tako približno četrtina zaradi možganskih krvavitev oziroma kapi.

Drugi najpogostejši vzrok smrti v preteklem letu, zaradi katerega je umrlo 31,7 odstotka prebivalcev, so bila rakava obolenja. Smrti zaradi rakavih obolenj so sicer glavni vzrok smrti pri moških.

Z višanjem povprečne starosti umrlih se povečuje tudi pričakovano trajanje življenja. Lani v Sloveniji rojeni deček lahko pričakuje, da bo ob nespremenjeni umrljivosti dočakal 78 let, deklica pa skoraj 84 let. Pričakovano trajanje življenja se je v zadnjih treh desetletjih za moške zvišalo za deset let, za ženske pa za osem let.