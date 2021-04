Alekseju Navalnemu grozi smrt

Zdravniki so posvarili, da težave z ledvicami in živčnim sistemom kažejo na to, da bo Aleksej Navalni umrl, če ne bo končal gladovne stavke.

Zdravniki so zaprtega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega pozvali, naj nemudoma konča gladovno stavko, češ da mu grozi smrt. V skupni izjavi v četrtek so sporočili, da so videli rezultate zdravniškega pregleda in da se mu zdravje resno slabša. Če ne bo kmalu končal gladovne stavke, bo najverjetneje umrl.

"Že če se bo gladovna stavka nadaljevala le še nekaj časa, na žalost ne bomo imeli več nikogar, ki bi ga zdravil," je peterica zdravnikov sporočila v skupni izjavi.

Zdravniki sicer nimajo dostopa do Navalnega, njihove ugotovitve pa temeljijo na rezultatih torkovih testiranj v bolnišnici v Vladimirju, kamor so premestili Navalnega. Zdravniki so posvarili, da težave z ledvicami in živčnim sistemom kažejo na to, da bo umrl, če ne bo končal gladovne stavke. Navalni bi moral nemudoma končati gladovno stavko, da ohrani svoje življenje in zdravje, so poudarili. Oblasti so še pozvali, naj jim omogočijo dostop do opozicijskega voditelja.

Ruske oblasti se na poročilo zdravnikov še niso javno odzvale. Zdravniki v bolnišnici v Vladimirju so sicer v ponedeljek ocenili stanje Navalnega, ki gladovno stavka že več kot 20 dni, kot zadovoljivo.

Navalni gladovno stavka, ker mu v zaporu ne zagotovijo ustreznega zdravljenja. Opozicijski politik je bil januarja aretiran po vrnitvi v domovino iz Nemčije, kjer je bil več mesecev na zdravljenju po zastrupitvi z živčnim strupom novičok. Zdaj prestaja dveinpolletno zaporno kazen, ki ga je doletela v povezavi s starimi obtožbami goljufije.

Ruska policija je na protestih v podporo zaprtemu opozicijskemu politiku, ki so potekali po vsej Rusiji, aretirala najmanj 1.770 ljudi, je razvidno iz podatkov nevladne organizacije OVD-Info. Protesti so bili ob večtisočglavi množici še vedno manjši v primerjavi z začetkom leta, ko se je zbralo po več deset tisoč ljudi.

V Moskvi se je zbralo okoli 6.000 ljudi, v Sankt Peterburgu pa okoli 4.500. Foto: Reuters