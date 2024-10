Tirana in Bruselj sta danes odprla prvi sklop poglavij v okviru pogajanj o vstopu Albanije v EU, s čimer se začenjajo vsebinski pogovori med stranema. Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto in albanski premier Edi Rama sta to označila za zgodovinski trenutek. Rama je zagotovil, da bo Tirana izpolnila tudi vse nadaljnje obveznosti.

"Trenutki, ki smo jih doživeli v zadnji uri in pol, so zgodovinski. Odprli smo namreč prvi sklop pogajalskih poglavij, kar pomeni, da so se začela vsebinska pogajanja," je na novinarski konferenci po medvladni konferenci z Albanijo v Luxembourgu povedal madžarski zunanji minister Peter Szijjarto, čigar država trenutno predseduje Svetu EU.

Da gre za zgodovinski mejnik tako za Albanijo kot tudi za EU, je poudaril tudi albanski premier Edi Rama. Ob tem se je Madžarski, vsem drugim članicam EU in odhajajočemu evropskemu komisarju za širitev Oliverju Varhelyiju zahvalil za podporo.

Szijjarto in Varhelyi sta poudarila, da si je Albanija začetek vsebinskih pogovorov zaslužila, saj je sprejela potrebne ukrepe. Komisar je izrazil upanje, da bo Tirana še naprej izvajala vse potrebno za pridružitev Uniji. Po njegovem mnenju se lahko pripravi na vstop v EU do leta 2029, ko se bo prihodnji Evropski komisiji iztekel mandat.

"Danes smo tu, ker smo izpolnili vse pogoje za začetek nove faze pogajanj. Ostajamo odločeni, da bomo izpolnili tudi vse nadaljnje obveznosti," je zagotovil Rama.

Sklop poglavij, vezanih na vladavino prava, je ključen

Tirana in Bruselj sta danes odprla sklop poglavij, vezanih na vladavino prava. Ta sklop vključuje poglavja o pravosodju in temeljnih pravicah, javnem naročanju, statistiki, finančnem nadzoru ter pravici, svobodi in varnosti, pa tudi področje delovanja demokratičnih institucij, reformo javne uprave ter ekonomske kriterije.

Prvi sklop je ključen, saj se z njim pogajanja začnejo in končajo. Preostalih pet sklopov se medtem nanaša na notranji trg; konkurenčnost in vključujočo rast; zeleni načrt in trajnostno povezljivost; vire, kmetijstvo in kohezijo ter zunanje odnose.

Albanija je pristopna pogajanja po več letih čakanja uradno začela julija 2022 skupaj s Severno Makedonijo. Ta bo morala na začetek vsebinskih pogajanj še počakati, saj v ustavo še ni vpisala bolgarske manjšine, kar je eden od pogojev Sofije za podporo odprtju prvega sklopa v pogajanjih s Skopjem. Tako so države članice tudi ločile pristopna procesa Tirane in Skopja, ki sta doslej skupaj napredovala na poti v EU.