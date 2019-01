Airbus z dvema posloma v vrednosti 11 milijard dolarjev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Airbus je linijo za proizvodnjo letala A220-300 prevzel od kanadskega Bombardierja leta 2017. Bombardier je ta letala razvijal kot CSeries, a je imel težave z iskanjem kupcev.

Evropski proizvajalec bo omenjena letala proizvajal v novi tovarni v ameriški zvezni državi Alabama. Gradnja omenjene tovarne naj bi stekla še ta mesec.

A220 je sicer letalo z od 100 do 150 sedeži in z enim prehodom. Airbus ima v svojih knjigah naročila za več kot 500 teh letal in je prepričan, da bo lahko z njim prepričal velik del trga. V prihodnjih 20 letih naj bi letalski prevozniki v tem segmentu povpraševali po najmanj 7000 letalih.