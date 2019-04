Amnesty International: Število usmrtitev po svetu lani drastično upadlo

Število usmrtitev na globalni ravni se je lani zmanjšalo za 31 odstotkov in je bilo na najnižji ravni v zadnjem desetletju, v letnem poročilu izpostavlja mednarodna nevladna organizacija Amnesty International (AI). Kot ocenjujejo pri AI, upad usmrtitev dokazuje, da so tudi države, za katere si tega ne bi mislili, uvidele, da smrtna kazen ni odgovor.

Čeprav so nekatere države pri uporabi smrtne kazni nazadovale, pa se je število usmrtitev v vrsti držav, za katere je sicer značilna visoka raven usmrtitev, pomembno zmanjšalo. To je znak upanja, da je zgolj vprašanje časa, da bo ta kruta kazen pristala na smetišču zgodovine, kamor tudi spada," je ocenil generalni sekretar Amnesty International Kumi Naidoo.

AI: Zadnji podatki kažejo, da je smrtna kazen v zatonu

Podatki za leto 2018 kažejo, da je smrtna kazen konkretno v zatonu in da se po vsem svetu sprejemajo učinkoviti koraki za odpravo te krute in nečloveške kazni, piše na spletni strani AI Slovenija. Med drugim je na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov lani 121 držav glasovalo za globalni moratorij na smrtno kazen, kar je največ doslej. Le 35 držav je glasovalo proti.

AI ugotavlja, da je 106 različnih držav po svetu smrtno kazen zakonsko odpravilo za vsa kazniva dejanja, 142 pa jo je odpravilo bodisi z zakonom bodisi je ne izvajajo. Po svetu so lani tako izvedli najmanj 690 usmrtitev v 20 državah, leta 2017 jih je bilo najmanj 993. V Iranu se je na primer število usmrtitev prepolovilo, ko so spremenili zakon proti drogam. Tudi v Iraku, Pakistanu in Somaliji se je opazno zmanjšalo število usmrtitev.

Na Kitajskem po ocenah vsako leto usmrtijo na tisoče ljudi

Ne glede na to je v nekaterih državah prišlo do porasta usmrtitev, med drugim v Belorusiji, na Japonskem, v Južnem Sudanu, Singapurju in ZDA. Na Tajskem so spet začeli izvajati usmrtitve, v Šrilanki so zagrozili, da bodo ravnali enako. Na Kitajskem še vedno usmrtijo največ ljudi, sledijo Iran, Savdska Arabija, Vietnam in Irak, opozarja AI.

Nevladna organizacija ob tem dodaja, da njihovi podatki obravnavajo znane usmrtitve po vsem svetu z izjemo Kitajske, kjer številke varujejo kot državno skrivnost, a ocenjujejo, da na Kitajskem na leto usmrtijo na tisoče ljudi.

AI je v poročilu izrazila še zaskrbljenost zaradi porasta obsodb na smrt v nekaterih državah. V Iraku se je število početverilo z najmanj 65 leta 2017 na najmanj 271 leto kasneje. V Egiptu se je število obsodb povečalo za več kot 75 odstotkov, z najmanj 402 leta 2017 na najmanj 717 lani.