Absurdno visoka cena za liter sončničnega olja

Celotna Evropa se srečuje s podražitvami hrane. V eni izmed nemških trgovin je za liter sončničnega olja treba odšteti tudi do pet evrov. Zaradi absurdne cene so se v trgovini odločili za drastično potezo, da olja za pet evrov ne bodo prodajali.

Liter sončničnega olja v trgovini trgovske verige Edeka v mestu Trendelburg v Nemčiji stane tudi do pet evrov. Šokirani so tako kupci kot trgovci, ki so se visokim podražitvam odločili narediti konec. Kupce so obvestili, da olja po tej ceni ne prodajajo, poroča Fenix magazin.

Trgovci so se odločili za bojkot

"Nismo pričakovali, da se bo to zgodilo. Na police smo postavili napis in kupcem obrazložili, zakaj olja ne prodajamo več. Ne želimo prodajati sončničnega olja za 4,99 evra na liter. Obstajajo meje," je za nemški RTL povedala vodja trgovine Anja Müller. Po njenih besedah so se kupci na njihovo potezo odzvali pozitivno.

"Olje je osnovna dobrina in na prostem trgu ne bi smelo dosegati takšnih cen. Moja vest ne dopušča, da v trgovini prodajamo olje po tako visoki ceni," je še pojasnila Müllerjeva.

Zaradi visokih podražitev so blagajničarjem v trgovinah namenili številne opazke. "Nekateri kupci zaposlene obtožujejo, da se oni okoriščajo z oderuškimi cenami. To je popolnoma nepošteno in neupravičeno," je še povedala.

V Sloveniji za liter sončničnega olja odštejemo od 2,5 do štiri evre.