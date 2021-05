8 mrtvih, med njimi 6-letnik, številni ranjeni – identificirali napadalca #video #foto

Napadalec Sam Cassidy, za zdaj je znano le njegovo ime, je danes v mestu San Jose v ameriški zvezni državi Kalifornija ustrelil in ubil več ljudi. Številni so ranjeni, umrlo je osem ljudi, je sporočila policija. Do napada je prišlo v vzdrževalni železniški postaji, policija pa je še potrdila, da je bil domnevni napadalec ubit.

Svetovni mediji poročajo o vsaj osmih žrtvah, med njimi je tudi 6-letni otrok, veliko ljudi je ranjenih. Pomočnik šerifa okrožja Santa Clara Russel Davis pa je potrdil, da so napadalca ubili. Policija je na območje napada prihitela po več klicih o streljanju, je še pojasnil Davis.

Na delu bombni tehniki

''Obvestili so nas, da se v stavbi nahaja eksploziv. Na prizorišču so bombni tehniki, ki pregledujejo vsako razpoko v stavbi. Zagotoviti moramo, da bo vse varno, ko se bodo ljudje lahko vanjo spet vrnili,'' je še sporočil Davis.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Policija pa ni razkrila, kako so napadalca ubili, niti kakšno orožje je uporabil. Pojasnili pa so, da je do napada prišlo v stavbi, kjer ima nadzorni center tamkajšnji javni potniški promet. Hkrati sta tam tudi garaža za vlake in mehanična delavnica za njihovo vzdrževanje.

Več žrtev napada je bilo uslužbencev v tej mehanični delavnici, ni pa jasno, ali je tam delal tudi napadalec, so še sporočili s policije. Po navedbah nekaterih tujih medijev je napadalec streljal na srečanju sindikata.

BREAKING: Eight people were killed in a shooting at the California transit facility, according to the Santa Clara County Sheriff's Office. https://t.co/yMdzJwKoTI — ABC News (@ABC) May 26, 2021

Za informacije o napadalcu ponujajo nagrado

V streljanju je življenje izgubil tudi 6-letni deček, svojci pa ponujajo nagrado v višini 163 tisoč evrov za kakršnekoli informacije o napadalcu.