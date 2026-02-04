26-letna prevarantka: Forbes jo je uvrstil na seznam 30 pod 30, zdaj ji grozi 52 let zapora

Turkinja Gökçe Güven je ustanoviteljica in izvršna direktorica fintech marketinškega podjetja Kalder, ki ponuja pomoč podjetjem pri vzpostavitvi programov zvestobe na lastnih spletnih straneh ali v aplikacijah. Podjetje naj bi imelo 28 strank, med njimi proizvajalca čokolade Godiva in letalsko združenje IATA. Lani so poročali o prihodkih v višini 1,5 milijona dolarjev (1,2 milijona evrov), zaradi uspešnega poslovanja pa je bila Güven leta 2025 uvrščena na Forbesovo lestvico 30 pod 30.

Gre za prestižni Forbesov izbor 30 posameznic in posameznikov, mlajših od 30 let, ki s svojimi idejami, delom in dosežki premikajo meje na različnih področjih.

Vlagatelje oškodovala za šest milijonov evrov

Güven je obtožena, da je z lažnimi trditvami o svojem zagonskem fintech podjetju Kalder, partnerjih in strankah zavajala vlagatelje in jih ogoljufala za sedem milijonov dolarjev (šest milijonov evrov). Ameriško ministrstvo za pravosodje trdi, da je 26-letnica potencialnim vlagateljem med zagonskim krogom financiranja, ki se je začel aprila 2024, posredovala lažne izjave, zavajajoče trditve in ponarejene dokumente, povezane s svojim podjetjem. Med njimi naj bi bilo tudi predstavitveno gradivo z lažnim številom podjetij, s katerimi sodeluje Kalder, in višino prihodkov, ki jih je podjetje ustvarilo. Prav tako naj bi Güven ponaredila dokumente, da bi pridobila vizum O-1A za bivanje in delo v ZDA, potem ko ji je potekel študentski vizum.

"Gökçe Güven je domnevno potvarjala dokumente glede finančnega stanja svojega podjetja in njegovih partnerstev, da bi od potencialnih vlagateljev iztržila več kot sedem milijonov dolarjev (šest milijonov evrov), nato pa te zavajajoče navedbe uporabila za nezakonito pridobitev zelo cenjenega vizuma za ZDA," je dejal pomočnik direktorja FBI James C. Barnacle.

Güven je obtožena goljufije z vrednostnimi papirji in spletne goljufije. Za vsako od teh obtožbo je najvišja zagrožena kazen 20 let zapora. Poleg tega je obtožena tudi goljufije pri pridobivanju vizuma, zaradi katere ji grozi deset let zapora, še dve leti zaporne kazni pa jo lahko doleti zaradi kraje identitete.

S Forbesove lestvice v zapor

Güven ni edina, ki se je znašla na Forbesovi lestvici 30 pod 30 in bila kasneje obtožena goljufije. Med njimi sta ustanovitelj podjetja FTX Sam Bankman-Fried, ki prestaja 25-letno zaporno kazen, in ustanoviteljica Theranosa Elizabeth Holmes. Sodišče jo je zaradi goljufije obsodilo na 11 let zapora. Podjetnica Charlie Javice pa je bila lani obsojena na sedem let zapora zaradi goljufije nad banko JPMorgan.