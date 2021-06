25 smrti v enem dnevu, krive so zgodovinske temperature #video

"V 24 urah so prijavili več kot 25 nenadnih smrti," je sporočila kanadska kraljeva konjeniška policija. "Nujno je, da so ljudje med seboj v stikih in preverjajo, kako kdo prenaša vročino," pa je povedal tiskovni predstavnik kanadske policije iz Vancouvra.

V mestu Lytton v Britanski Kolumbiji so v ponedeljek izmerili rekordnih 47,9 stopinje Celzija, dan prej 46,6 stopinje Celzija in s tem podrli dozdajšnji rekord v Midalu v Saskatchewanu iz leta 1937, ko so izmerili 45 stopinj Celzija.

Zgodovinske temperature tudi v Združenih državah Amerike

Rekordne temperature nad 40 stopinj Celzija v zadnjem tednu dosegajo tudi številna območja v Severni Ameriki, vključno z zvezno državo Oregon na zahodu Združenih držav Amerike.

Na severovzhodni obali Združenih držav Amerike so temperature okoli 35 stopinj Celzija. V Portlandu v zvezni državi Oregon so v nedeljo izmerili 44,4 stopinje, v ponedeljek pa 46 stopinj Celzija. V Seattlu, kjer običajno dežuje in se junijske temperature gibljejo okoli 21 stopinj Celzija, so preteklo nedeljo namerili 40 stopinj Celzija, v ponedeljek že 42 stopinj Celzija.

Vročinski val se bo po napovedih nadaljeval do konca tedna.