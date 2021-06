V ZDA in Kanadi padajo vročinski rekordi

V Portlandu v zvezni državi Oregon se je temperatura povzpela na rekordnih 44,4 stopinje Celzija. Tako vroče tam ni bilo vse od leta 1940, ko so začeli s to statistiko.

Vročinski val, ki je konec tedna zajel severozahodni del ZDA, je postavil več novih vročinskih rekordov. Podobno se v naslednjih dneh obeta tudi severovzhodu ZDA. Energetska podjetja že svarijo pred povečano porabo elektrike in možnostjo izpadov. Vročinski val je zajel tudi Kanado, kjer so v nedeljo namerili rekordnih 46,1 stopinje Celzija.

Rekord na letališču v Portlandu je sicer padel že v soboto z 42,22 stopinjami, kar je podrlo rekord iz julija leta 1965 in avgusta leta 1981, ko so jih namerili 41,67. Povprečna temperatura za ta čas v Portlandu je manj kot 23 stopinj.

V Portlandu se vročinski val nadaljuje tudi danes. V soboto se je na 39 stopinj ogrelo tudi v Seattlu, v nedeljo pa na 40 stopinj, kar je spet nov rekord.

V Eugenu v Oregonu so morali zaradi 43,3 stopinje Celzija prekiniti atletsko tekmovanje za olimpijske kvalifikacije in evakuirati stadion. Tudi prestolnico Oregona Salem je v nedeljo segrelo na 44,4 stopinje.

"Nenormalno, nevarno, rekordno"

Nacionalna vremenska služba ZDA to, kar se dogaja na severozahodu, opredeljuje kot povsem nenormalno, nevarno, brez primerjave in rekordno.

Zaradi vročine in povečane porabe elektrike s klimatskimi napravami je v območju Portlanda v nedeljo ostalo brez elektrike 3000 odjemalcev Podjetja Portland GE in 3400 odjemalcev podjetja Puget Sound Energy v Seattlu.

V Seattlu je bilo v nedeljo tako vroče, da so morali zapreti kopališča, ker je bil beton žareč. Zaradi vročine so morali ponekod prekiniti testiranja na okužbo z novim koronavirus in cepljenja proti covidu-19. Mestna železnica v Seattlu vozi upočasnjeno, ker je vročina zmehčala tirnice. Vročina se je raztegnila tudi v Idaho, kjer so v Boiseju namerili 38 stopinj Celzija.

Kljub vročini je v nedeljo v isti državi potekal triatlon z okoli 3000 udeleženci, vendar so začetek tekmovanja premaknili na 5. uro zjutraj po krajevnem času. O smrtnih žrtvah ne poročajo.

Vročinski val je zajel tudi Kanado. Foto: Guliverimage

Vročinski val zajel tudi Kanado

Vročinski val se je danes začel pomikati naprej proti vzhodu ZDA. Vročinski val je sicer segel tudi že do Kanade in v mestu Lyton v Britanski Kolumbiji so v nedeljo namerili rekordnih 46,1 stopinje Celzija, kar je kanadski rekord vseh časov.