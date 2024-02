205 milijonov Indonezijcev v sredo na volišča

V Indoneziji bodo v sredo splošne volitve, na katerih bo okoli 205 milijonov volivcev izbralo predsednika, podpredsednika, poslance in senatorje ter predstavnike regionalnih in lokalnih oblasti. Favorit za predsednika je obrambni minister Prabowo Subianto, ki ga je v boju za položaj doslej dvakrat porazil odhajajoči predsednik Joko Widodo.

Joko Widodo sicer na podlagi anket uživa precejšnjo podporo in bi na volitvah najverjetneje vnovič slavil, če mu ustava ne bi prepovedovala tretjega mandata. V luči kandidature njegovega starejšega sina, 36-letnega Gibrana Rakabuminga Rake, ki se za položaj podpredsednika poteguje na isti listi kot Subianto, mu kritiki očitajo, da poskuša vzpostaviti politično dinastijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Priljubljenost Widoda temelji med drugim na tem, da je državo brez večjih pretresov popeljal iz pandemije covid-19 in poskrbel, da je ta zopet dosegla petodstotno rast. 72-letni Subianto se je v kampanji zavezal nadaljevanju svoje gospodarske politike, ki vključuje prepoved izvoza nikljeve rude. Spričo napetosti med ZDA in Kitajsko je obljubil neuvrščeno zunanjo politiko, medtem ko se je mladim približal prek družbenih omrežjih, kjer goji podobo "prijaznega dedka".

Nevladniki mu očitajo pretekle nečednosti

Nevladne organizacije mu sicer očitajo, da je ob zatonu vladavine diktatorja Suharta konec devetdesetih let prejšnjega stoletja ukazal ugrabitve več deset prodemokratičnih aktivistov, vendar mu je velik del javnosti to oprostil kot stvar preteklosti. Povrhu je približno tretjina volivcev mlajših od 30 let in se obdobja Suharta ne spominja, navaja britanski BBC.

V morebitnem drugem krogu bosta glavna izzivalca Prabowa Subianta nekdanji guverner province Džakarta Anies Baswedan in nekdanji guverner Osrednje Jave Ganjar Pranowo. Prvi uživa podporo konservativnih muslimanov in se je v kampanji oprl na boj proti korupciji. Drugi je poudarjal svoje skromno poreklo in naslavljal zlasti osnovne probleme ljudi, dostop do zdravstva in stanovanj ter preskrbo s hrano. Pomembno vprašanje je tudi selitev prestolnice iz Džakarte v novoustanovljeno mesto Nusantara na otoku Borneo, ki ji od trojice nasprotuje le Baswedan.

Volišča odprta le šest ur

Glasovanje se bo začelo v sredo ob 7. uri po lokalnem oziroma danes ob 23. uri po srednjeevropskem času in bo trajalo le šest ur. Po principu hitrega štetja – projekcije, ki temelji na vzorcu s posameznih volišč – bo zmagovalec znan kmalu po koncu glasovanja, medtem ko je uradne izide pričakovati šele marca.

Volišča bodo za 205 milijonov volilnih upravičencev odprta le šest ur, udeležba pa bo po pričakovanjih visoka. Zmagovalec bo po principu projekcije znan kmalu po koncu glasovanja, uradnih izidov pa ni pričakovati pred marcem. Foto: Reuters Poleg predsednika in podpredsednika bodo Indonezijci med kandidati 18 strank izbrali tudi 580 poslancev, po štiri senatorje za vsako od 38 provinc ter več kot 19 tisoč regionalnih predstavnikov. Po četrti najbolj naseljeni državi na svetu bo odprtih skupno 800 tisoč volišč. Varnost bo poostrena povsod, zlasti v najmanj razviti provinci Papua v indonezijskem delu Nove Gvineje, kjer separatistični uporniki že desetletja vodijo oborožen upor proti vladnim silam.

Volilna udeležba bo po pričakovanjih in kot običajno visoka, med drugim zato, ker je dan volitev v Indoneziji državni praznik. Na zadnjih volitvah leta 2019 je bila po podatkih volilne komisije 81-odstotna, poroča katarska televizija Al Jazeera.