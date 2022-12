Na Baliju mirijo: spolni odnosi med neporočenimi turisti ne bodo težava

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Indonezijski parlament je prejšnji teden sprejel nov kazenski zakonik, ki kriminalizira zunajzakonsko partnerstvo in spolne odnose zunaj zakonske zveze ter omejuje številne druge osebne svoboščine. Za prešuštvo ali spolne odnose zunaj zakonske zveze je zagrožena do enoletna zaporna kazen.

Ob tem so se mnogi začeli spraševati, kako bodo to zakonodajo izvajali na turistično najbolj obleganih točkah. Sporni zakonik, ki bo sicer začel veljati šele leta 2025, bo namreč veljal tako za indonezijske državljane kot za tujce.

Foto: Pixabay

Zdaj so oblasti na Baliju zagotovile, da bodo "zaščitile zasebnost turistov".

"Obiskovalcem, ki bodo potovali na Bali, ali tistim, ki živijo na otoku, ni treba skrbeti glede začetka veljavnosti indonezijskega kazenskega zakonika," je guverner Balija Wayan Koster sporočil v nedeljo.

Ne bodo preverjali, ali so turisti poročeni

Zagotovil je, da ob prijavi v nobeni turistični namestitvi, kot so hoteli, vile, apartmaji in zdravilišča, ne bodo preverjali zakonskega stana niti tega ne bodo preverjali uradniki.

Foto: Pixabay

Zaupnost osebnih podatkov obiskovalcev med bivanjem v turističnih namestitvah bo po guvernerjevih besedah zagotovljena. Ob tem je spomnil, da nova pravila, ki bodo začela veljati čez tri leta, predvidevajo, da lahko pare preganjajo samo, če jih prijavijo starši, otroci ali drugi sorodniki.

Indonezijske oblasti skušajo po poročanju medijev po sprejetju novih pravil, ki so bila deležna precejšnje medijske pozornosti ter kritik tako doma kot v tujini, sedaj popraviti škodo in turistom, ki so pomemben del indonezijskega gospodarstva, zagotoviti, da jih ti zakoni ne ogrožajo.