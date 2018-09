17 let od največjega terorističnega napada v ZDA #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leta 2001 se je s trkom letal v stolpnici Svetovnega trgovinskega centra (WTC) v New Yorku zgodil največji napad v Združenih državah Amerike. Umrlo je skoraj tri tisoč ljudi. Danes mineva 17 let od ene izmed največjih terorističnih katastrof.

Leta 2001 se je na današnji dan zgodil največji in najhujši teroristični napad v ZDA, ki je zahteval več tisoč žrtev. Po uradnih podatkih je 11. septembra pri napadu umrlo 2.977 ljudi iz 90 držav. Med mrtvimi je bilo tudi 19 teroristov, ki so z ugrabljenimi letali napadli Svetovni trgovinski center (WTC) v New Yorku.

Video: YouTube

WTC je veljal za izjemen trgovinski kompleks, ki je slovel po veliki višini slovitih dvojčkov. Odprli so ju leta 1973, zrušila pa sta se v terorističnem napadu. Visoka sta bila dobrih 415 metrov in tako najvišji zgradbi na svetu.

Slovita ameriška dvojčka sta se porušila ob trku dveh ugrabljenih letal, ki so ju zasegli teroristi. Z njima so trčili v stolpnici. Ob trku se je vnelo tudi gorivo letala in ogenj je kmalu zajel nadstropja zgradbe.

Letali sta se v stolpnici zaleteli v razmiku slabih 20 minut. Foto: Reuters

Za napad je bila odgovorna teroristična skupina Al Kaida, ki je ugrabila štiri letala. Dve sta trčili v WTC, tretje letalo je zadelo eno od kril Pentagona v zvezni državi Virginiji, četrto pa je strmoglavilo na polju v bližini Pittshurgha.

Za napad je bila odgovorna teroristična skupina Al Kaida. Foto: Reuters

Letali sta se v stolpnici zaleteli v razmiku slabih 20 minut. Južni stolp je bil porušen v manj kot eni uri po napadu, in sicer ob deseti uri dopoldne. Severni stolp se je porušil za njim z zamikom, ob približno pol enajsti uri.

Med mrtvimi je bilo tudi 19 teroristov, ki so z ugrabljenimi letali napadli Svetovni trgovinski center (WTC) v New Yorku. Foto: Reuters

Po napadu se je pod okriljem tedanjega predsednika ZDA Georgea Busha začela svetovna vojna proti terorizmu, v New Yorku pa so v spomin na žrtve odprli Nacionalni spominski park na kraju, kjer je pred najhujšim terorističnim napadom v zgodovini stal trgovinski center. Spominski park je popisan z imeni žrtev, ki so umrli v newyorškem napadu.

Žrtvam se ob obletnici poklonijo številni. Foto: Reuters

Snop svetlobe v spomin na kraj, kjer sta pred napadom stala dvojčka. Foto: Reuters

Replika dvojčkov Foto: Reuters