Iva Krajnc Bagola je ena naših najbolj prepoznavnih in priljubljenih igralk, ki že leta blesti na deskah Mestnega gledališča ljubljanskega, zadnje čase pa jo vse pogosteje videvamo tudi v najbolj priljubljenih televizijskih serijah. Ravnokar se je predstavila v novi sezoni serije Primeri inšpektorja Vrenka, že dve sezoni pa meša štrene tudi pri Ja, Chef!. Je dobitnica številnih domačih in tujih nagrad, med drugim vesne, Severjeve nagrade, naziva žlahtna komedijantka in izbora med vzhajajoče zvezde festivala Berlinale. Trenutno že šesto leto navdušuje v muzikalu Addamsovi in zdaj tudi v sveži postavitvi slovenske klasike Ta veseli dan ali Matiček se ženi.

Preiskovala sta jo Martin Vrenko in Taras Birsa

Ker je ravno te dni aktualna nova sezona serije Primeri inšpektorja Vrenka, smo jo povprašali o njeni vlogi, vendar je pred premiero še želela ostati skrivnostna. Povedala je, da tokrat pred snemanjem ni prebrala romana Avgusta Demšarja Pohorska transverzala, po katerem je ta sezona posneta, saj je pri prenosu na ekran nastalo precej sprememb.

"Če bi prebrala roman, bi si mislila, kaj je to za en obstranski lik, tukaj v seriji pa je akter vsega. Več pa ne smem povedati!" se hitro ugrizne v jezik. Na vprašanje, kako je ta izkušnja snemanja primerljiva s tisto iz druge slovenske priljubljene kriminalne serije, Doline rož, odvrne, da je "biti preiskovan zmeraj težko".

Iva Krajnc Bagola je ena naših najbolj prepoznavnih in priljubljenih igralk, te dni jo lahko spremljamo v novi sezoni serije Primeri inšpektorja Vrenka. Foto: Jan Lukanović

Mednarodna prepoznavnost in priložnosti

Že Varuh meje, prvi film, v katerem je Iva Krajnc Bagola igrala še kot študentka igre na AGRFT, je postal mednarodna uspešnica. "To je bila čista norija. Jaz sem zaključevala akademijo, potem pa naenkrat na premiero na Berlinale in povsod sami slavni režiserji. Celo Dušan Makavejev je bil tam, ampak jaz takrat še sploh nisem vedela, s kom se pogovarjam. Čisto sem bila očarana."

Njen naslednji večji filmski projekt je bila epska drama Ljubljana je ljubljena, še zmeraj eden največjih in najbolj ambicioznih slovenskih filmov, kjer je dobila eno glavnih vlog. Na osnovi tega filma je postala vzhajajoča zvezda na Berlinalu in to ji je odprlo vrata v mednarodne produkcije. "Našla sem nemškega agenta in z njim dalj časa sodelovala. Tako sem dobila dva filmska projekta, ampak sta imela smolo. Pri prvem je zbolela glavna igralka in smo morali snemanje prekiniti, pri drugem pa je nastopila gospodarska kriza in je glavni producent odstopil od snemanja," razloži situacijo.

Bila je tudi v ožjem krogu za serijo Mladi papež. Foto: Jan Lukanović

Mladi papež

Iva Krajnc Bagola se s temi zamujenimi priložnostmi ne obremenjuje, saj so del filmskega posla: "Po dolgem trudu na avdicijah se je zgodila stvar, ki pač spada v naš poklic. In pri tem nisem edina, da ne boste mislili, da sem neka žrtev." In čeprav je navdušila v več mednarodnih projektih, denimo v srbskem kandidatu za oskarja Besa, so se ji nekatere vloge tudi izmuznile.

"Posebej mi je ostala v spominu avdicija za serijo Mladi papež, kjer sem prišla v ožji izbor. Ampak da ne bo zdaj zvenelo, kot da nekaj bentim, tam je bila na koncu ključna koprodukcija in tako so se med štirimi, ki smo se prebile v zadnji krog, producenti odločili za francosko igralko."

"Muzikali imajo neko posebno moč. Tukaj se poznata duhovitost predstave in naše veselje ob igranju," pravi Iva Krajnc Bagola. Foto: Jan Lukanović

Muzikal nagovarja srce

Že šesto leto je na odru MGL muzikal Addamsovi in skoraj vsaka projekcija je razprodana. Iva Krajnc Bagola razloži, da je vloga Morticie fizično najzahtevnejša v njeni karieri, vendar obožuje predstavo, saj je publika zares navdušena.

"Muzikal nagovarja srce," pravi, "muzikali imajo neko posebno moč. Tukaj se poznata duhovitost predstave in naše veselje ob igranju. Poleg tega mislim, da je to večna tema – o ljudeh, ki so drugačni in se znajdejo v situaciji, ko morajo igrati normalne, kar je atraktivno-simpatično-komično. Pomembna pa je tudi njihova naivna iskrenost in ljubezen, predvsem med Morticio in Gomezom," zaključi.

"Moje srce si je zmeraj želelo, da postanem igralka, raziskovalka človeške nravi skozi različne osebnosti." Foto: Jan Lukanović

Skoraj bi pristala v povsem drugem poklicu

Čeprav je ena naših najbolj prepoznavnih in priljubljenih igralk, bi Krajnc Bagola skoraj pristala v povsem drugi profesiji. "Najprej sem vpisala medicino, ampak moje srce si je zmeraj želelo, da postanem igralka, raziskovalka človeške nravi skozi različne osebnosti – in sem poskusila srečo. Na moje presenečenje sem bila izbrana. Potem pa sem ugotovila, da se kljub temu ne bi mogla vpisati na AGRFT, ker sem dala medicino na prvo mesto. Tako sem klicala na Medicinsko fakulteto in jih vprašala, ali obstaja možnost, da zamenjam vrstni red vpisanih fakultet. Odgovor je bil negativen. Ampak potem je usoda tako hotela, da mi je za medicino zmanjkala ena točka, kar je bil neki skriti blagoslov. In tako sem pristala na akademiji."

Kmalu jo bomo videli tudi v filmu Belo se pere na devetdeset, ki je priredva istoimenskega romana Bronje Žakelj. Foto: Jan Lukanović

Belo se pere na devetdeset letos v kinu

Letos jo bomo lahko videli v enem najbolj pričakovanih filmov leta, priredbi romana Bronje Žakelj Belo se pere na devetdeset. Čeprav je zgodba filma precej tragična, Iva Krajnc Bagola razloži, da je bilo na setu, ki jih je prestavil v 80. leta, precej sproščeno: "Snemanje je bilo zabavno, ker smo se spominjali teh časov, kako je bilo povsod zakajeno, kakšno je bilo pohištvo in tako naprej. Ko sva se v nekem trenutku spogledala s Sašo Tabakovićem, ki v filmu igra mojega moža – jaz s fen frizuro in on s tistimi brki – sva samo padla v smeh."