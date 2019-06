Zvezna policija v Philadelphii zaplenila 15 ton kokaina

Ameriški zvezni policisti so v torek v Philadelphii na ladji švicarskega podjetja našli in zaplenili 15.000 kilogramov kokaina, ki najverjetneje izvira iz Kolumbije. Tam je namreč maja letos ladja Gayane pod liberijsko zastavo začela plovbo do Philadelphie v ZDA, kamor je prispela v ponedeljek.

Policija je zaplenila mamilo in aretirala posadko ladje, švicarsko podjetje Mediterranian Shipping Co. pa zagotavlja, da lastniki s tem nimajo nič. Gre za eno največjih količin zaplenjenega mamila v zgodovini ZDA, ki je po ulični ceni vredna več kot milijardo dolarjev.

ZDA so hvaležen trg za bogatenje mamilarskih kartelov iz Južne Amerike, saj je trg neizčrpen ne glede na vse kampanje proti mamilom in policijske akcije. Zaplemba 15 ton kokaina je za proizvajalca oziroma prodajalca velik udarec.

Zvezni policisti so februarja v pristanišču New Jerseyja in New Yorka zaplenili 1451 kilogramov kokaina, marca pa so v Philadelphii odkrili in zaplenili 538 kilogramov.