Zvečer znova prepoved prehajanja med občinami, dodana nova izjema

Odločitev za sprostitev prehoda občinskih meja v epidemiološko ugodnejših občinah je bila vezana na sprostitev nekaterih storitvenih dejavnosti. Ker so se te z odlokom, ki velja do vključno 4. januarja, zaprle, pa tudi prehoda med občinami ne bo več. Posledično odlok tudi ne določa več uporabe aplikacije #OstaniZdrav, so po sprejetju spremembe pojasnili na vladi.

Hkrati pa je med izjeme, zaradi katerih se dovoljuje prehod občinske meje, vlada dodala športno dejavnost. V vseh regijah bodo torej posamezniki v drugo občino lahko odšli z namenom izvajanja individualnih športnih dejavnosti ali gibanja v naravnem okolju zunaj naselij. A ta izjema velja le za gibanje znotraj statistične regije, kjer imajo prebivališče, poroča STA.

V veljavi sicer ostajajo že znane izjeme, denimo odhod na delo ali pomoč nekomu, ki jo potrebuje. Za prehod med občinami je treba imeti izpolnjeno izjavo, ki je objavljena na spletni strani vlade in marsikateri občinski spletni strani, ter ustrezna dokazila.

Do 20. ure prehod po državi omogočen za vse

Foto: Ana Kovač Danes do 20. ure je sicer prehod po državi omogočen za vse. Če se epidemiološke razmere ne bodo poslabšale, bo podobno na silvestrovo od 12. ure in prvega januarja do 20. ure. Omejitev nočnega gibanja ostaja v veljavi.

Od danes so spremembe tudi pri režimu na meji. Pomemben je le še rdeči seznam držav; za vse druge velja, da v njih ni velikega tveganja za okužbo in karantena oz. negativni test na okužbo z novim koronavirusom nista potrebna. Vstop v Slovenijo iz t. i. rdečih držav pa je brez karantene ali negativnega testa na okužbo s koronavirusom mogoč le ob sedmih izjemah.

Med njimi so med drugim čezmejni dnevni delovni migranti, ki imajo delovno razmerje v eni od članic EU ali schengenskega območja in se vračajo v Slovenijo po 14 urah po prehodu meje.

Druga velja za osebe, ki so napotene na opravljanje ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza. Tretja pa za prevoznike, ki prevažajo blago ali osebe v Slovenijo ali iz nje v gospodarskem prometu. Tranzit v tovornem in potniškem prometu čez Slovenijo je treba izvesti v osmih urah. Četrta izjema velja za fizične osebe, ki potujejo čez Slovenijo, kar je treba izvesti v šestih urah.

Nekatere izjeme ne veljajo več

Ne veljajo pa več izjeme zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje, zaradi nujnih poslovnih razlogov, zaradi načrtovanega nujnega zdravstvenega pregleda ali posega, za dvolastnika ali najemnika zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani, zaradi dostopa do prodajaln ali storitev v sosednji državi ipd. V teh primerih je torej treba imeti negativen test, sicer bo oseba napotena v karanteno, opozarjajo na vladnem uradu za komuniciranje.

Kot izjema za vstop brez karantene ostaja predložitev negativnega izvida testa, ki ni starejši od 24 ur in je opravljen v državah članicah EU oziroma schengenskega območja. Upoštevajo se le testi, opravljeni po metodi PCR.