Župan za krpanje proračunske luknje prodaja svojo pisarno #video

Na Destrniku živi okoli 2.600 prebivalcev, tamkajšnji župan pa se bojuje z dolgovi. Zanje krivi svojega predhodnika, ker ni odkupil prostorov, ki jih je zgradilo podjetje Em-grad. Župan Franc Pukšič tako prodaja celo svojo pisarno.

Kot je za oddajo Planet 18 pojasnil Pukšič, je Vladimir Vindiš za nakup nekih prostorov plačal 40 tisoč evrov, in to le dva dni pred njegovim prihodom.

Domačini se težko odločijo, kdo je kriv

Gasilskemu društvu Desenci je ostal dolžen 42 tisoč evrov za nabavo gasilskega vozila. Pogodbo je podpisal, spoštoval je ni. Ker stroški močno presegajo dobrih dva milijona evrov vreden proračun, je župan predlagal prodajo pisarn. "Z občinskimi svetniki smo se odločili, da prodamo del prostorov, to simbolno pomeni tudi županovo pisarno," razlaga Pukšič.

Prejšnji župan naj bi po preteku mandata za seboj pustil za več tisoč evrov dolgov. Foto: Siol.net

O dolgovih, ki jih je Destrniku nakopal nekdanji župan, se bodo pogovarjali tudi na sodišču. "Proti Vindišu in direktorici smo vložili enajst ovadb," je še povedal.

Ko so v občini gradili šolo, telovadnico in igrišče, so zemljišče kupili, za polovico zemljišč je bila lastnica občina, druga polovica pa v rokah podjetja Em-grad. Ob tem pa so se dogovorili, da bo občina prostore odkupila. Ker nekdanji župan tega ni spoštoval, se novi zdaj seli v manjšo pisarno.

Domačini se ob razprodaji občine težko odločijo, kdo je kriv. "Eni krivijo enega, drugi drugega, kdo pa je neposredni krivec za to, pa malo kdo ve," je povedal domačin Stane. Zanimivo bo videti, ali bo od denarja od prodaje poleg krpanja proračuna ostalo še kaj in za kaj ga bo porabil župan Pukšič.