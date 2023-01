Žugelj: Očitki o povezanosti preiskav v Srbiji in Sloveniji so v celoti zgrešeni

Na portalu so mu očitali, da sta tako slovenski kot srbski UPPD vzajemno iskala podatke o računih in transakcijah, ki bi lahko obremenili Janševe in Vučićeve nasprotnike. V Sloveniji naj bi s tem namenom preiskovali solastnika Telemacha in medijske hiše N1 Dragana Šolaka ter srbskega opozicijskega politika Dragana Đilasa, v Srbiji pa transakcije družbe GEN-I, ki jo je v preteklosti vodil premier Robert Golob.

Žugelj: Med primeri ni povezave

V izjavi za javnost je Damjan Žugelj med drugim zapisal: "Konkretnih preiskav na žalost ne smem in ne morem komentirati, rečem lahko samo, da med primeri ni nobene povezave niti zveze. Primer GEN-I, ki se pojavlja v javnosti v povezavi s Kosovom, Urad za preprečevanje pranja denarja pod mojim vodstvom ni delal, saj je pregon takšnih potencialnih kaznivih dejanj v pristojnosti drugih držav, kar ste imeli že priložnost čitatati."

Dodaja, da po njegovih informacijah, ki jih je pridobil iz medijev, preiskave potekajo vsaj v treh tujih državah, in obstajajo že celo uradne kvalifikacije teh kaznivih dejanj, "a javnost se ukvarja s tem in piše se o tem, kot da je to nekaj imaginarnega v oblakih, ter da ti podatki ne obstajajo".

"In če je vse, kar je v medijih in objavljenih dokumentih resnično, in za vsaj del konkretnih podatkov sem prepričan, saj temeljijo na ugotovitvah, izpiskih in podatkih uradnih tujih institucij, ki so avtorizirane, kvalificirane in strokovno usposobljene za to, potem še dodatno razumem novinarsko paniko akterjev Necenzurirano.si," je pojasnil.

"Dodal bi še naslednje, da so dokazi, spisi, zaznamki in vsa ostala dokumentacija v zvezi z prijavo storitve najhujših oblik kaznivih dejanj hudodelske kriminalne združbe, od konca meseca januarja 2022 na specializiranem državnem tožilstvu in nacionalnem preiskovalnem uradu, spis pa se nahaja tudi na Finančni upravi RS, ki je bila sopodpisnik teh ovadb. Govorim o primeru, ki v ničemer ni povezan z GEN-I. V javnosti pa se oba primera, ponovno poudarjam, prikazuje kot povezana," je še izpostavil.

Žugelj tudi piše, da so navedbe že v začetni predpostavki v celoti zgrešene, "vidi se, da so zmontirane, in celo kaznivo je, da se v javnosti za politične obračune uporabljajo zaupni mednarodni finančno obveščevalni podatki, do katerih niti policija niti tožilstvo niti novinarji nimajo avtoriziranega pristopa. Za njihov vpogled in obravnavo bi moral Urad za preprečevanje pranja denarja za namene pregona nas dobiti dovoljenje od tujih finančno-obveščevalnih enot, ki so podatke z nami, poudarjam, uradno izmenjale."

Portalu Necenzurirano še očita, da so "pozabili" povedati, "da se je gospa, ki vodi Urad za preprečevanja pranja denarja v tako imenovani enforcement authority phase, to je v fazi pregona, na kratko zaposlila pri preiskovancu, čigar se sumi storitve najtežjih oblik kaznivih dejanj in zoper katere preiskava še vedno paralelno poteka." Zapisal je še, da se je po mesecu ali dveh "čudežno" vrnila nazaj na UPPD, kjer se sedaj s tem istim primerom ukvarja na način, da bi bili takratni preiskovalci diskreditirani in preganjani.