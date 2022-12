Žugelj zavrača očitke, da bi lažno ovadil Darka Muženiča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob odhodu zdaj že nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar so iz poročila v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava, ki ga je zahteval premier Robert Golob, na dan prišle tudi navedbe, da naj bi Golob zahteval, da se na čelo NPU vrne Muženiča, saj je bil na podlagi odločitve sodišča nezakonito razrešen. Glede tega, da so takrat proti Muženiču še tekli postopki, je premier dejal, da gre za lažne postopke, s katerimi se Muženiču želi preprečiti vrnitev na čelo NPU.

Urad za preprečevanje pranja denarja je namreč 2. marca letos pod vodstvom Žuglja podal kazensko ovadbo zoper nekdanjega direktorja urada Muženiča zaradi suma storitve kaznivih dejanj goljufije na škodo EU, zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, oškodovanja javnih sredstev in nevestnega dela v službi.

Žugelj je v današnjem odzivu zapisal, da se s tem zapisom javno opredeljuje do vseh "lažnih javnih navedb" v primeru Muženiča, izrečenih tako s strani aktualnega predsednika vlade Roberta Goloba kot Darka Muženiča.

Evropsko javno tožilstvo ovadbo zoper Muženiča zavrglo

Urad za preprečevanje pranja denarja je po njegovih navedbah postopal "strokovno, neodvisno in zakonito, na osnovi zbranih dokazov", ki jih je urad naključno pridobil pri urejanju arhivov. "S strani strokovnih sodelavcev je bilo predlagano, da naznanimo sum storitve kaznivega denarja pri domnevni zlorabi evropskih sredstev, sam pa sem jo tudi podpisal," je zapisal. Pojasnil je tudi, da če ne bi postopal tako, bi sam storil kaznivo dejanje.

Urad je 14. novembra letos prejel sklep Evropskega javnega tožilstva, da se kazenska ovadba urada zoper Muženiča zavrže, ker ni podan utemeljen sum, da je osumljeni storil naznanjena kazniva dejanja, je navedlo ministrstvo za finance.

Žuglja veseli, da je tožilstvo s pomočjo slovenskih delegiranih tožilcev stvari raziskalo. "Vendar pa bom javno opozoril na nekatere nekonsistentnosti v postopkih dotične preiskave," je zapisal.

Takoj po prihodu njegove naslednice Anike Vrabec Božič na urad za preprečevanje pranja denarja, ki funkcijo opravlja kot vršilka dolžnosti, naj bi po navedbah Žuglja ta zahtevala, da se celoten spis v zvezi z zadevo Muženič izvzame iz ostalih zadev in da "se ji ta spis tudi nemudoma dostavi", je zapisal.

Iz izjav v medijih pa je po njegovem mnenju razvidno, da sta bila tako Muženič kot Golob ves čas zelo dobro seznanjena "najmanj s stanjem postopka", je zapisal.

V kontekstu tega dogajanja razume tudi izjave Bobnarjeve in Lindava glede policije. "Policija mora in sme delovati samo po zakonu, zato ima tudi nalogo, da sama sebe distancira od vseh deviacij in odstopanj," je še zapisal.