Zoran Stevanović gre znova v boj za župana Kranja

Njegova lista Zoran za Kranj je bila pred štirimi leti najuspešnejša. Podprlo jo je skoraj 15 odstotkov volivcev, kar ji je prineslo šest mestnih svetnikov. "Naša lista že od samega začetka mandata dela s polno paro. Ves čas je pri oblasti in lokalnih političnih elitah obstajal strah pred nami, zato smo bili hitro potisnjeni v opozicijo, ves čas smo prejemali blokade in polena pod noge," je zapisal na spletni strani.

Kljub temu so po njegovih besedah neprestano dokazovali, da je mogoča drugačna politika – politika, ki deluje le v korist ljudem. "Nadzorovali smo trenutno oblast, preprečevali koruptivna dejanja in opozarjali na nepravilnosti," je zapisal Stevanović, ki napoveduje, da bo tudi letos lista kandidatov za mestni svet "odlična, na prvih mestih bodo zagotovo sedanji mestni svetniki".

Stevanović zase navaja, da se zelo veliko zadržuje med občani, se z njimi pogovarja, pozna in čuti njihove vsakodnevne tegobe. "In tako bo tudi ostalo. Vsakodnevno se bom srečeval z ljudmi, vrata moje pisarne bodo odprta za vsakogar. Loteval se bom projektov, ki bodo zares koristili kranjski občini, vsakršna oblika klientelizma in nepotizma bo popolnoma odpravljena. In v tem se bom razlikoval od vseh dosedanjih županov," je izpostavil.

Rdeča nit bo boj proti korupciji

Rdeča nit njegovega volilnega programa je ravno boj proti korupciji. Med prioritetami na spletni strani navaja še povečanje nadzora nad nenadzorovanim priseljevanjem tujcev, zlasti v mestno jedro, pametno oživitev mestnega jedra in spodbujanje turizma.

Prav tako napoveduje gradnjo stanovanj, pri čemer bodo lahko mlade družine z najemnino že plačevale kupnino. V programu je še rešitev problema parkiranja v naseljih Planina, Zlato polje in Vodovodni stolp. Kot napoveduje, bodo rešili tudi problem ekološke bombe v Industrijski coni Laze.

Opisuje se kot športnik in samostojni podjetnik

Med prioritetami navaja še spodbujanje samooskrbe lokalnega kmetijstva z namero, da bi vsi vrtci in šole kupovali hrano pri lokalni kmetih, ter spodbujanje vrtičkarstva, ki da je bilo v tem mandatu občanom odvzeto.

"Mestna občina Kranj bo vsem operativnim prostovoljnim gasilcem plačevala mesečno dodatno zdravstveno zavarovanje," še obljublja Stavanović, ki se opisuje kot športnik in samostojni podjetnik.

Kranjski mestni odbori strank SDS, NSi in SLS za župana Kranja na prihajajočih lokalnih volitvah podpirajo Iva Bajca, ki se je tudi prvi javno predstavil. Namero o vnovični kandidaturi pa je potrdil tudi aktualni župan Matjaž Rakovec.