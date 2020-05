Zofka nas ne bo razočarala s padavinami #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več o vremenu po Sloveniji si lahko preberete na vreme.siol.net.

Danes bo v vzhodnem delu države sprejemljivo oblačno s kakšno kratkotrajno ploho. Drugod bo prevladovalo oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, vmes bodo nastajale tudi nevihte.

Padavine bodo pogostejše na severozahodu države. Spet bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale od 16 do 23 stopinj Cezija, navajajo na Agenciji za okolje.

Zvečer bodo padavine prehodno zajele tudi kraje na severovzhodu in se ponoči razširile nad večji del države. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Do jutra bo dež v glavnem ponehal. Jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva precej oblačno

Več jasnine bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Čez dan se bo oblačnost trgala, ponekod se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija, na Goriškem in ob morju bo topleje, kjer se bo živo srebro povzpelo do 23 stopinj Celzija.

V noči na nedeljo bo prehodno marsikje spet rahlo deževalo. Sredi dneva in popoldne pa bo razmeroma sončno in nekoliko topleje. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. V ponedeljek kaže na deloma sončno vreme.