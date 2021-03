ZNP: Veselinovič naj odstopi z mesta direktorja STA

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) menijo, da lahko k razrešitvi spora, do katerega je prišlo med Ukomom in direktorjem STA Bojanom Veselinovičem, ter normalnemu delovanju STA pripelje edino odstop Veselinoviča, k čemur ga tudi pozivajo. Očitajo mu, da z "nerazumnimi formalizmi" ogroža delovanje STA, ki je za slovenski medijski prostor pomembno.

Direktor STA Bojan Veselinovič v dosedanjem sporu po oceni ZNP "ni pokazal sposobnosti pogovarjanja in dogovarjanja z vladnim uradom za komuniciranje (Ukom), ampak se celo zdi, da spor namerno in zavestno zaostruje".

Ob tem v ZNP kot argument navajajo navedbe Ukoma, da Veselinovič državni administraciji iz nerazumljivih razlogov ne želi priznati 60-odstotnega popusta, ki ga je agencija državni administraciji priznavala vsa pretekla leta in da se zato Ukom s STA ni odločil podpisati tržne pogodbe. "Takšno ravnanje bo imelo za agencijo nedvomno hude posledice, saj bo pomenilo izpad pomembnega dela prihodkov," ugotavljajo v ZNP.

V ZNP kritični do potez direktorja STA

Prav tako Veselinovič "iz nerazumljivih razlogov" vztraja, da Ukomu ne bo predal želene poslovne dokumentacije, do katere je po njihovi oceni Ukom "upravičen kot zastopnik vlade, edine družbenice STA. Trditev, da Ukom ni predstavnik vlade, je nerazumen formalizem, ki je tudi pripeljal do spora," menijo v ZNP.

Sprašujejo se tudi, ali so vzrok za zadrževanje dokumentacije navedbe v eni izmed anonimk, da Veselinovič časopisni hiši Dnevnik, kjer je bil nekoč zaposlen, ni zaračunaval mesečne naročnine na storitve STA in je tako prišlo do finančnega oškodovanja STA. Direktorja STA zato pozivajo, naj javnosti pojasni, ali navedbe iz anonimke držijo.

V ZNP menijo, da STA in njeni zaposleni postajajo talci direktorja Veselinoviča. Foto: STA

Nerazumljivo se jim tudi zdi, zakaj se direktor STA, ki je ves čas zagovarjal tezo, da Ukom v sporu ni predstavnik vlade, s svojo zahtevo za sklenitev pogodbe o opravljanju javne službe ne obrne na vlado in zakaj se obrača na Ukoma, če je prepričan, da ta ni njen pooblaščen predstavnik.

"S takšno neodzivnostjo, nepripravljenostjo na reševanje zapleta in nerazumnimi formalizmi Veselinovič škodi STA in ogroža njeno delovanje, ki je za slovenski medijski prostor pomembno," so napisali v ZNP in dodali še oceno, da se vse bolj zdi, da STA in njeni zaposleni postajajo talci direktorja.

STA vladni administraciji zaprla dostop do tržnih storitev

Po 29 letih Ukom letos prvič ni sklenil pogodbe za koriščenje tržnih storitev STA, zato je STA s 1. marcem vladni administraciji zaprla dostop do teh storitev. Posamezna ministrstva so po tem sicer že izkazala interes za sklenitev posamičnih pogodb. Vodstvo STA je sicer ob tem pojasnilo, da si je od konca lanskega leta prizadevalo skleniti pogodbo in večkrat pozvalo k sestankom.

STA ostaja tudi brez plačila za javno službo za januar, četudi zakon vladi nalaga, da jo mora financirati, ne glede na to, ali je pogodba za javno službo sklenjena ali ne. Če ni, je podlaga za financiranje poslovni načrt. STA je zahtevek za plačilo nadomestila za januar poslala na Ukom po tistem, ko jih je na to napotilo ministrstvo za finance, so pojasnili v vodstvu podjetja.

Ukom je ob zavrnitvi plačila med drugim zapisal, da bo, če se bo izkazalo, da si je Veselinovič premislil in Ukom priznava kot "predstavnika ustanovitelja", pripravil novo pogodbo, na podlagi katere bo mogoče izvesti financiranje STA. Po drugi strani pa je Ukom že lani kazensko ovadil Veselinoviča, nadzornike STA in predhodnico Urbanije Kristino Plavšak Kranjc zaradi podpisa pogodbe, v kateri je Ukom naveden kot predstavnik ustanovitelja družbe STA, za kar pa Ukom ni imel pooblastila.

K ponovni vzpostavitvi financiranja STA so vlado že pozvali tako predstavniki zaposlenih kot drugih novinarskih organizacij, pa tudi del politike. Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je med drugim ocenil ocenil, da ima STA ustrezno podlago, da pravico poišče na sodišču.