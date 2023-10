V medijih se je pojavila novica o nakupu 13 tisoč prenosnih računalnikov, ki naj bi jih kupilo ministrstvo za digitalno preobrazbo in za katere naj bi odštelo šest milijonov evrov. V zvezi z namenom nakupa in tem, kdo bodo uporabniki, so krožile nasprotujoče si informacije, zato smo se po pojasnila obrnili neposredno na ministrstvo.

Glavni očitek glede nakupa se je nanašal na izjavo ministrice Emilije Stojmenove Duh, da naj bi bili prenosniki namenjeni socialno ogroženim otrokom, medtem ko naj bi samo ministrstvo odgovarjalo, da jih bodo v uporabo dobili v vrtcih in šolah. Hkrati naj bi šlo za tehnološko precej zastarele izdelke, posel pa naj bi si enakovredno razdelila štiri podjetja, ki naj bi sklenila dobavne pogodbe, katerih vrednost se je gibala v višini približno 1,6 milijona evrov.

Na ministrstvu so povedali, da so julija objavili odprto javno naročilo za nakup prenosnih računalnikov v štirih sklopih. Pravna podlaga za naročilo je zakon o spodbujanju digitalne vključenosti (12. člen), ki določa zakonske ukrepe za spodbujanje digitalne vključenosti, med katerimi je tudi mehanizem za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme.

Za ta namen je imelo ministrstvo za digitalno preobrazbo (MDP) zagotovljena sredstva v višini 500 evrov z DDV na kos opreme za katerikoli sklop. Na podlagi pogojev in meril razpisne dokumentacije so izbrali najugodnejšega ponudnika za posamezen sklop, ponudba pa je morala biti znotraj zagotovljenih sredstev, pojasnjujejo na ministrstvu.

Ponudbe so za različne sklope oddali Lancom, Unistar, Gambit trade in Acord-92. Prvi sklop naročila je dobil Lancom, drugega Unistar, tretjega Gambit trade in četrtega Acord-92. Skupna cena celotnega naročila je 6.472.667,50 evra z DDV, so zapisali na ministrstvu.

V posameznem sklopu so, zelo poenostavljeno rečeno, računalniki z različnimi tehnološkimi komponentami. Trije ponudniki so ponudili prenosne računalnike z 12. generacijo procesorja Intel, v enem sklopu pa je ponudnik ponudil prenosnik s procesorjem Ryzen zadnje, 13. generacije.

Foto: Shutterstock

Očitek o tehnološki zastarelosti

Razlika v ceni med prenosnikom 12. in 13. generacije je približno 30 evrov, vendar bi razpisni pogoj v primeru novejšega procesorja presegli. Na ministrstvu so zatrdili, da so prenosniki dovolj kakovostni tako za začetnike kot tudi za bolj izkušene uporabnike, saj je razlika med generacijo 12 in 13 minimalna - performančni test je pokazal okoli pet odstotkov razlike -, na njih pa se lahko namesti katerikoli operacijski sistem, ki je združljiv s procesorji Intel (odprtokodni ali licenčni).

Komu so prenosniki namenjeni?

Ministrstvo je 13 tisoč računalnikov kupilo za tri različne skupine prebivalcev.

Prva skupina so ranljive skupine prebivalstva, ki bodo računalnike prejele prek mehanizma za brezplačno izposojo računalnikov MIRO. Mehanizem je bil uveden z novelo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti za zagotavljanje dostopa do osnovne računalniške opreme, namenjene ranljivim skupinam prebivalstva, s ciljem večje digitalne vključenosti pri šolskih, obšolskih, zaposlitvenih in drugih dejavnostih.

Gre za odgovor na diskriminatornost predhodnega zakona, ki je digitalne bone ponujal vsem pripadnikom posameznih ciljnih skupin brez upoštevanja njihovega socialnega položaja. Mehanizem se vzpostavlja pri Javnem štipendijskem razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu RS (javni sklad), sredstva za izvajanje mehanizma pa skladno z zakonom zagotavlja ministrstvo.

Druga skupina so vrtci in osnovne šole . Na tem področju sodelujejo z ministrstvom za vzgojo in izobraževanje (MVI) ter zavodom za šolstvo kot pristojnima za zagotavljanje opreme vrtcem in vzgojno-izobraževalnim zavodom. Določila bosta, katere šole oziroma vrtci potrebujejo računalniško opremo.

Že v lanskem letu so tako MVI zagotovili dodatna sredstva v višini dveh milijonov evrov, v letošnjem letu pa prenosne računalnike. Šole ves čas opozarjajo na pomanjkljivo opremo tako za računalniške učilnice kot tudi za posameznike, kar je ključno za vpeljavo digitalnih kompetenc v šole.

Foto: Shutterstock

Tretja skupina, ki bo prejela kupljene računalnike, so pravne osebe javnega prava , prizadete v poplavah in plazovih, ki so jim uničili ali poškodovali osnovno računalniško opremo, potrebno za delo oziroma izvajanje svoje dejavnosti, kar določa tudi 123. člen zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23).

Pri tem ministrstvo poudarja, da je v interventnem zakonu določeno, da ministrstvo zagotovi prenosne računalnike. Občine so morale zase in za osebe javnega prava, katerih ustanoviteljice so, posredovati sezname uničene ali poškodovane računalniške opreme.

Še mesec dni za dobavo

Ministrstvo še poudarja, da v svojih odgovorih nikoli ni navajalo, da bodo prenosniki namenjeni le eni od teh skupin, temveč so navajali vse tri. Povedali so še, da so do danes prejeli 39 prenosnih računalnikov, ki so namenjeni prizadetim v poplavah in so pripravljeni na prevzem. Na vse preostale računalnike še čakajo, saj je rok dostave 20. november, kar pomeni, da imajo za to še slab mesec časa.