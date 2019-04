Znana je trinajsterica mladih talentov iz vrst umetnosti, znanosti in (para)športa

Oglasno sporočilo

Med dvajsetimi finalisti je strokovna komisija, sestavljena iz sedmih članov, izbrala dvanajst mladih talentov s področja športa, umetnosti, znanosti in para športa, eno prejemnico pa je izbrala (splošna) javnost prek spletnega glasovanja. Finančne podpore, ki jo že šesto leto zapored omogoča zavod Vse bo v redu Zavarovalnice Triglav, bodo letos deležni: štiri športnice, ena znanstvenica, štiri glasbenice, športnik, para športnik, znanstvenik in umetnik. Vsakega od njih odlikujejo odlični rezultati, nadarjenost, zagnanost, vizija in osredotočenost na cilj.

Prejemnice in prejemniki finančnih sredstev razpisa Mladi upi 2019 so:

Cilj projekta Mladi upi je pomagati nadobudnim in perspektivnim osebam, ki že dosegajo vrhunske rezultate, vendar pa njihova karierna pot še ni profesionalizirana, zato se soočajo tudi s finančnimi izzivi. Sponzorskih sredstev še ne pridobivajo, vendar za svoj razvoj že potrebujejo nakup boljše opreme ali inštrumenta, udeležbo na pripravah ali tekmovanjih, študij in bivanje v tujini ter dodatne storitve, kot so fizioterapija, masaže ipd. Vse to je finančno breme, ki ga mora največkrat prevzeti družina.

"Razpis je še ena od aktivnosti v sklopu naše družbene odgovornosti, s čimer po svojih najboljših močeh in z najboljšimi nameni prispevamo k reševanju problema pomanjkanja sredstev za razvoj perspektivnih mladih ljudi. Hvaležni smo za vso podporo javnosti in se zahvaljujemo vsem, ki so tako ali drugače podpirali projekt Mladi upi, tudi tistim, ki so oddali glas za svojega najljubšega kandidata. Verjamemo, da bodo izbrane kandidatke in kandidati uresničili čim več zastavljenih ciljev," je povedala Tjaša Kolenc Filipčič, direktorica Zavoda Vse bo v redu in direktorica službe za marketing Zavarovalnice Triglav.

V dosedanjih petih generacijah mladih upov sta Zavod Vse bo v redu in Zavarovalnica Triglav podprla že številne posameznike, kot so mladi športniki Tim Gajser, Štefan Hadalin in Janja Garnbret, mladi umetniki Maja Horvat, Dorotea Senica in Patricija Crnkovič ter mlada znanstvenika Aleksej Jurca in Luka Govedič. V okviru razpisa "Mladi so varnost naše prihodnosti" je finančno pomoč doslej prejelo skupno že 75 mladih talentov v vrednosti 301.000 EUR.

