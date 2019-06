Znameniti bruseljski deček znova v slovenski obleki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znameniti bruseljski kipec Manneken Pis ali deček, ki lula, je bil dopoldne znova odet v gorenjsko narodno nošo, in sicer že šestič od leta 2004. V počastitev obletnice samostojne države je slovensko veleposlaništvo v Belgiji v sodelovanju z vodjo Slovenskega pastoralnega centra Zvonetom Štrubljem ob kipcu pripravilo kulturni dogodek.

Zbrane je nagovoril slovenski veleposlanik v Belgiji Rado Genorio, zapeli so Oktet fantov Stična in zbor Svoboda Kočevje. Manneken Pis je bil na dan državnosti po slovensko oblečen od 9. do 12. ure.

Sicer pa so na veleposlaništvu ob tem dogodku izpostavili, da se letos v Belgiji praznuje 90. obletnica obstoja Kulturnega društva Sveta Barbara, enega najstarejših še delujočih slovenskih izseljenskih društev, ter 70-letnica Slovenske katoliške misije.

Manneken Pis je bil v slovensko nošo oblečen že šestič. Prvič so ga tako oblekli 30. aprila 2004, dan pred vstopom Slovenije v EU, drugič ob 20. obletnici osamosvojitve Slovenije, tretjič, četrtič in petič pa v letih 2016-2018, ob obletnicah samostojne države.

Ena glavnih bruseljskih znamenitosti

Kipec, ki ga je v 17. stoletju izdelal Jerome Duquesnoy starejši, je ena glavnih bruseljskih znamenitosti. Vsako leto si ga ogleda na tisoče turistov, ki so pogosto presenečeni nad njegovo majhnostjo - visok je 60 centimetrov.

Mannekena Pisa ob posebnih priložnostih oblečejo v posebna oblačila. Doslej si je nadel že več kot 900 oblačil, ki so mu jih podarile države, športniki, umetniki ali različna interesna združenja. Vsa so na ogled v bruseljskem mestnem muzeju.

Deček, ki lula, domuje v središču mesta, v bližini glavnega bruseljskega trga Grand Place. Nedaleč stran sta na dveh različnih koncih tudi deklica, ki lula, in pes, ki lula, a sta precej manj slavna.