Zlatku Zahoviču želi podeliti zlati grb mesta #video

V Mariboru še ni dobro potihnila afera, ki je skoraj odnesla športnega direktorja vijoličastih, pa se Zlatku Zahoviću po umiku suspenza obetajo še veliko večje časti. Mariborska Lista za pravičnost in razvoj, katere prvi mož je Stojan Auer, predlaga, naj se športnemu direktorju NK Maribora podeli zlati grb mesta Maribor. Gre za visoko nagrado, ki jo mestni svet podeljuje za izjemne zasluge in dejanja posebnega pomena.

"Mislimo, da si je Zlatko to zaslužil, ne glede na to, kaj se je zgodilo. Še enkrat, mi smo se izrekli, da tovrstnih dejanj ne podpiramo, ampak vendar je treba dati na tehtnico, koliko dobrih stvari je naredil. Za tiste dobre stvari se mu mesto lahko zahvali," je za Planet TV dejal Stojan Auer, predsednik Liste za pravičnost in razvoj.

Na ulicah Maribora nogometnih navdušencev, ki so podobnega mnenja, ne manjka.

A v oči bode časovnica, kdaj so se Auerjevi privrženci domislili predloga, da bi Zahoviča predlagali za prejemnika zlatega grba mesta Maribor. Številni menijo, da gre zgolj za populistično predvolilno potezo.

"To z volitvami nima nič skupnega"

Na Auerja so se zato zvrnili očitki, da izkorišča afero Zahovič v politične namene.

"No, jaz tega ne bi mešal, veste. To so stvari, ki jih mi v mestu imamo, in to z volitvami nima nič skupnega, namreč vprašanja mesta so vse prej kot samo vprašanja NK Maribor," se je branil Auer.

Morda se zato do zdaj predlogu ni pridružila ali se nanj odzvala nobena druga politična opcija. Auer bo menda kolege iz mestnega sveta k podpori predloga pozval še pisno.

Med dobitniki številni znani Slovenci

Družba prejemnikov zlatega grba mesta Maribor je precej imenitna. Dobili so ga na primer Leon Štukelj leta 1989, pa Tomaž Pandur leta 1991, leto za tem še Alojz Križman, prihodnje leto pa še Alfi Nipič. Leta 2012 je zlati grb mesta Maribor prejel celo Nogometni klub Maribor "za več kot polstoletni razvoj nogometa in športa ter prispevek k promociji našega mesta".

NK Maribor se do predloga ne opredeljuje, saj pravi, da gre za Zahovičevo osebno zadevo. Ta se mora s predlogom namreč strinjati.