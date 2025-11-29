Žižek: V številnih državah je na pohodu sodoben, mehki fašizem

V sklopu Evropske prestolnice kulture (EPK) Nova Gorica-Gorica je v petek zvečer gostoval filozof Slavoj Žižek. "V današnjem času brez normalne realnosti je potrebno razmišljanje, bolj kot kadarkoli," je povedal. Izhodišče predavanja je bila njegova nova knjiga v angleščini Quantum History (Kvantna zgodovina).

V nabito polni in razprodani konferenčni dvorani novega novogoriškega EPICentra je slovenski filozof svetovnega slovesa Slavoj Žižek v poldrugi uri podal svoj razmislek o današnjih časih. Prepričan je, da se je svet, kateremu vlada logika globalnega kapitala, znašel v veliki godlji, hkrati pa ne obstaja jasna pot izhoda.

Ostro kritiko je med drugim namenil predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. Posvaril je, da ga ne bi smeli podcenjevati, in še povedal, da je Trump, ki ga je označil za obsceno in komično prispodobo gospodarja, začetek konca levice.

V številnih državah je po njegovem mnenju na pohodu sodoben, mehki fašizem. Pri tem je Žižek kot primere navedel Kitajsko, Turčijo in Indijo.

V današnji digitalni družbi vedno bolj izginjata bližina širšega kroga soljudi in pristna družbena interakcija. Kazalnik tega je med drugim dejstvo, da izginja življenje v starih mestnih jedrih, nadomeščajo pa jih velika nakupovalna središča.

Prav Trump in njegovi ideologi pa želijo poustvariti občutek lokalne skupnosti, a prek rasizma in z izključitvijo migrantov, ljudje pa obupno iščejo stabilno obliko skupnosti, je zrcalo današnjemu svetu nastavil 76-letni filozof.

Foto: STA

Menil je tudi, da je svet trenutno v tolikšni krizi, da za preživetje potrebuje prav filozofijo in filozofska vprašanja v sokratskem, evropskem pomenu.

Kot je v izjavi za medije pred začetkom predavanja še povedal Žižek, njegov cilj ni, da bi ljudem pojasnjeval, ampak bi jih predvsem rad zmedel, ker "samo, če so ljudje zmedeni, so tudi nekoliko obupani in v tem primeru pripravljeni tudi kaj resnega narediti".

Sožitje obeh Goric, letošnja EPK, je po njegovem mnenju vzor za resnično univerzalnost, ki pride na dan ravno na meji. Tam se ena kultura sreča z drugo in to ne v konfliktu, ampak kot rezultat plodne mešanice "in tam se proizvede nekaj, kar spada ne sem ne tja".

Da bi razumeli, kako je ustrojen "ta naš nori svet", po Žižkovem mnenju potrebujemo prav kvantno fiziko, zato je sam tudi v velikem dialogu z italijanskima teoretičnima fizikoma Carlom Rovellijem in Francescom Vidottom.

Kot je še pojasnil, danes ni več merila, kako bi dejansko moralo biti, če gredo stvari narobe. Prav tako ne živimo več v svetu, ki bi utelešal samo en pojem napredka, zato potrebujemo kvantno fiziko za nov svetovni nazor in novo videnje realnosti.

