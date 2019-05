Zimska pravljica na Koroškem #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjih dneh smo imeli precej neobičajno vreme za ta mesec. Povsem zimskih razmer so bili deležni prebivalci višje ležečih predelov, kjer je nekatere kraje prekrila debela snežna odeja. Tudi temperature so bile temu primerne.

Na strani Neurje.si na Facebooku poročajo o zapadlem snegu na območju Koroške. Na Uršlji gori naj bi zapadlo 37 centimetrov snega. O snegu poročajo tudi iz Koprivne nad Črno, kjer naj bi med koncem tedna zapadlo 30 centimetrov snega.

Po hladnem in turobnem koncu tedna nas v prihodnjih dneh čaka več jasnine. Popoldne bo v vzhodni polovici Slovenije še pretežno oblačno, drugod delno jasno. Živo srebro se bo gibalo med 8 in 13 stopinjami Celzija, le na Primorskem bo za odtenek topleje, tam bo približno 15 stopinj Celzija, navaja agencija za okolje (Arso).

Jutri nas čaka podobno vreme

Torek bo najprej v znamenju jasnega vremena, čez dan pa nas čaka povečana oblačnost, ki jo bo v popoldanskih urah ponekod spremljal južni ali jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature se bodo ponekod spustile pod ledišče, do okoli minus treh stopinj Celzija, v zasneženih alpskih dolinah pa bo tudi do minus pet stopinj Celzija. Dnevne temperature se bodo gibale med 12 in 16 stopinjami Celzija.