Židan se bo oktobra spet potegoval za predsednika SD

Predsednik SD Dejan Židan se nadeja, da se bo rast podpore in ugleda stranke nadaljevala tudi v prihodnjih štirih letih, saj je "to za Slovenijo koristno in nujno potrebno".

Predsednik SD Dejan Židan se nadeja, da se bo rast podpore in ugleda stranke nadaljevala tudi v prihodnjih štirih letih, saj je "to za Slovenijo koristno in nujno potrebno". Foto: STA

Prvak SD je ob tem pozdravil skorajšnje imenovanje vlade. Kot je poudaril, so bili njihovi predlogi ministrskih kandidatov dobro sprejeti, prav tako je zadovoljen z resorji, ki jih bodo vodili. Šolstvo, razvoj, kultura in delovanje pravosodnega sistema so temelji delovanja slovenske države, je dejal.

"Odločitev Marjana Šarca je legitimna"

Odločitev, da premier Marjan Šarec zamenja kandidata za ministra za javno upravo Tugomirja Kodeljo z drugim kandidatom, je Židan označil za legitimno. Njegovo odločitev spoštuje in verjame, da bo predvidoma prihodnji četrtek na izredni seji vlada že izvoljena.

Foto: STA Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da je predlog kandidature Andreje Katič za pravosodno ministrico postal tudi predlog premierja. Njeno ime je bilo namreč še pred dnevi pod vprašajem, saj so se pojavili namigi, da bi z njenim prevzemom pravosodnega ministrstva tega prevzel tudi t. i. šaleški lobi. Vendar je Katičeva takšne očitke zavrnila.

Židan je dodal, da se v Sloveniji, če želijo koga diskreditirati, pojavijo neresnice iz zgodovine. "Poskušajo ga očrniti, češ da je del gospodarskega lobija, socialnega lobija, šaleškega lobija, mariborskega lobija, primorskega lobija ... Vendar nismo več tako naivni, da bi tako nizkim udarcem tudi nasedli," je povedal.

Prvak SD je ob tem komentiral tudi priprave na jesenske lokalne volitve. Kot je dejal, se nekateri njihovi županski kandidati že predstavljajo javnosti, večina dosedanjih uspešnih županov se je tudi že odločila za ponovno kandidaturo. "Na lokalne volitve gremo z ambicijo, da znova zrastemo, tudi zato, ker so lokalne skupnosti, ki jih vodijo župani iz vrst SD, vse po vrsti uspešne," je povedal Židan.

Predsedstvo se je na današnji seji dotaknilo tudi ustanovitve in postroja Štajerske varde, paravojaške formacije z oboroženimi pripadniki, ki jih vodi Andrej Šiško. Strinjali so se, da gre za nedopustno obliko delovanja, ki jo ostro zavračajo in obsojajo. Od pristojnih organov pričakujejo, da takšne oblike združevanja obravnavajo z ničelno toleranco, učinkovito in hitro. "Gre za spodkopavanje demokratičnih vrednot in ustavne ureditve v Sloveniji," je dejal.