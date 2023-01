Uroš Mohorič predsednik strokovnega sveta vlade za šport

"Želimo povrniti športu, kar je vseh teh letih dal Slovencem in Slovenkam. Ampak šport se ne bo začel razvijati z nami, nasprotno, bomo pa dali športu več poudarka kot doslej. Športna in splošna javnost pa veliko pričakujeta, zato bomo morali takoj zavihati rokave," je uvodoma člane sveta pozdravil minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han in napovedal povečanje sredstev v naslednjih letih.

Minister napovedal obisk vseh panožnih zvez

"Želimo povrniti športu, kar je vseh teh letih dal Slovencem in Slovenkam," pravi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Foto: Ana Kovač Han je v naslednjem obdobju napovedal obisk vseh panožnih zvez, ter izpostavil, da brez predstavnikov športa ne bo naredil nič. "Z zakonodajo bomo skušali popraviti nekatere stvari, ki so delovale nekoliko slabše ali po potrebujejo prenove ... Socialni status posameznika ne sme biti razlog, da se otrok ne bi ukvarjal s športom, tako bomo omogočili, da bi lahko dobili nove Luke Dončiće," je izpostavil Han.

V naslednjih letih bo za investicije na voljo 150 milijonov evrov, pred tem bodo po besedah Hana naredili podoben načrt, kot je bil za nordijski center Planica, da se po državi iz večine tega denarja naredijo podobni centri, tretjina pa bo namenjena za ostale objekte. "Narediti moramo nek sklad, ki bo namenjen za organizacijo velikih tekmovanj, saj to ne more biti odvisno od tega, kdo pozna posameznega ministra ali predsednika vlade, kot doslej. Na tak 'gasilski' način se ne da delati, ker je za organizatorje prevelik šok," je navedel minister.

Sekretar "začuden in zelo neprijetno presenečen"

Dejan Židan je bil zelo začuden in zelo neprijetno presenečen, ko je videl, kako malo denarja je na voljo za šport. Foto: STA , Na seji je bil Dejan Židan, eden izmed sekretarjev na ministrstvu, ki bo zadolžen za šport. Dejal je, da je bil zelo začuden in zelo neprijetno presenečen, ko je videl, kako malo denarja je na voljo za šport. Nedavno je v Ljubljani srečal nekega trenerja, ki je vozil za verigo za dostave hrane, ki mu je rekel, da je temu tako zato, ker dobi premalo denarja kot trener, da bi lahko s tem preživel družino.

Napovedal je nekaj novih zakonov, med drugimi o velikih prireditvah in investicijah, predvsem pa čimprejšnjo sprejetje letnega programa športa in nato že pripravo novega za naslednje leto. Boro Štrumbelj je predlagal tudi ustanovitev koordinacijske skupine, ki bi skrbela za sodelovanje s šolskim ministrstvom, v katerem je ostal šport otrok. Podobno je predlagal Zoran Kačičnik za sodelovanje z ministrstvom, ki je pristojno za univerze, kjer že dolga leta ni več športne vzgoje.

Predsednik strokovnega sveta Uroš Mohorič je bil še nedavno vodja reprezentanc na Rokometni zvezi Slovenije, ki jo je dolgo vodil Franjo Bobinac. Ko je bil ta 16. decembra lani izvoljen za predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), je Mohorič sredi tega meseca zasedel mesto namestnika generalnega sekretarja in direktorja za področje športa.



Sklep o imenovanju članov sveta je vlada sprejela 19. januarja. V njem so Boro Štrumbelj (Predlagatelj Zveza za šport invalidov Slovenije - Slovenski paralimpijski komite), Marija Jozak (Slovenska univerzitetna športna zveza), na predlog pristojnega ministrstva Klešnik, Kačičnik, Živa Smolnikar, Ivan Šček, Vida Mihelčič, Maja Smrdu, Vladimir Makuc, Matej Jamnik in Edo Javor, na predlog OKS pa Mohorič, Nejc Jeraša, Mitja Urbanc, Marko Zadražnik, Miran Kos in Milan Žvan.

