Židan poslal zahteve upokojencev

Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in njenega Sindikata upokojencev Slovenije so danes s tradicionalno manifestacijo obeležili dan človekovih pravic. Letos so v pismu, ki so ga izročili predsedniku DZ Dejanu Židanu, izpostavili pravico starejših do dostojnega življenja. Židan je za njihove zahteve pokazal veliko razumevanja.

Predsednica sindikata upokojencev Francka Ćetković je v izjavi za medije po predaji pisma v parlamentu poudarila, da je "necivilizacijsko in nehumano, da na vsa naša pisma, zahteve, ne samo sindikata in zveze, tudi raznih društev, da je treba za rešitev nekaterih težav nekaj narediti s kratkoročnimi ukrepi, ni odziva".

V pismu so po njenih besedah med zahtevami starejših izpostavili izredno uskladitev pokojnin za 7,2 odstotka. "To bomo znova odprli in vztrajali," je napovedala. Nedavno parlamentarno razpravo o uskladitvi za odstotek ali 6,5 evra za vse je medtem označila za farso.

Skoraj polovica jih prejema pokojnino, nižjo od 600 evrov

Foto: STA Glede na to, da minimalna pokojnina ob zakonsko izpolnjenih polnih pogojih za upokojitev v Sloveniji znaša le 537 evrov in da pokojnino, nižjo od 600 evrov, prejema 48,6 odstotka upokojencev, so zapisali tudi zahtevo po zvišanju te pokojnine nad prag revščine.

Dotaknili so se tudi dolgotrajne oskrbe, pri čemer so navedli, da ne gre čakati sistemskega zakona, temveč se je treba izziva lotiti takoj s kratkoročnimi ukrepi. Vlada "ne sliši urgentnih opozoril, da je treba nameniti več sredstev iz proračuna za potrebe dolgotrajne oskrbe tako v institucionalnem varstvu kot za pomoč na domu, za nove oblike sobivanja starejših, za preureditev bivalnih pogojev starejših v domačem okolju in za druge potrebe", so navedli v pismu.

Zahtevajo solidarno dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Zahtevajo še preureditev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, "ki mora biti solidarno, ne pa da upokojenec s 500 evri plačuje enako kot nekdo z nekaj tisoč evri", je opozorila Ćetkovićeva.

Foto: STA

Židan je po prejemu pisma novinarjem v povezavi z zahtevo po zvišanju pokojnin predstavil svoj predlog, da ZSSS skupaj s sindikatom upokojencev in morda še kom podobno kot javni sektor vzpostavi svojo pogajalsko skupino, vladi pa predlaga, naj oblikuje svojo. Skupaj bi nato lahko pripravili načrt, kako v dveh, treh ali štirih letih izboljšati položaj upokojencev. Kot je obljubil, bo predlagal, da vlada to sprejme.

Glede dolgotrajne oskrbe je priznal, da ima Slovenija težave. "Dejstvo je, da znotraj te populacije približno 120 tisoč ljudi potrebuje pomoč, nimamo pa še vpeljanega solidarnostnega sistema, ki bi omogočil, da tisti, ki potrebujejo pomoč, to dobijo v veliki meri sofinancirano prek sklada za pomoč na domu," je dejal.

Ne glede na vse verjame, da se bo v prihodnjem letu zgodil premik, "ali bo vlada prišla s sistemsko rešitvijo ali pa bomo posamezne politične stranke predstavile svoje, mogoče ne tako sistemske, a ciljne rešitve".

Spomnil je še, da je predlog zakonskih sprememb dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja že v parlamentarni obravnavi. Sam predlaga, da se že v prvem koraku prenosa tega zavarovanja na obvezno zavarovanje vzpostavi solidarnostno lestvico, tako da bi vsakdo prispeval v skladu s svojimi zmožnostmi.

"Ne verjamem, da en sam pogovor pri predsedniku DZ kaj silno pripomore k reševanju situacije, gre pa za predstavnika najvišje veje zakonodajne oblasti in verjamemo, da so opozorila, naslovljena na tovrstne nosilce funkcij, pomembna. In korak za korakom lahko pripomorejo k hitrejšemu reševanju situacije," pa je po srečanju novinarjem povedala predsednica ZSSS Lidija Jerkič.