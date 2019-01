Zgroženi nad pijanim jahačem, ki je kričal na konja

V ponedeljek nekaj po 13. uri so novomeški policisti prejeli več klicev občanov, ki so se zgražali nad ravnanjem očitno pijanega jahača. Ta naj bi kričal na konja, ga večkrat skušal neuspešno zajahati, ga vlekel in pri živali povzročil zmedenost.

Moški je jezdil proti Glavnemu trgu in tam s konjem vstopil v vežo dvorišča. Policisti so se takoj odzvali in kršitelja izsledili. Med policijskim postopkom moški ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva.

V litru izdihanega zraka imel 1,03 miligrama alkohola

43-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,03 miligrama alkohola, so zaradi kršitev zakona o pravilih cestnega prometa in zakona o javnem redu in miru izrekli globo. Po zaključenem postopku je za konja poskrbela zanesljiva oseba.