Na praznik svetega Štefana številni blagoslovi konj #video

Izvorno nemška tradicija, ki je pri nas 26. decembra še kako živa, je praznik svetega Štefana, zavetnika konj, konjarjev in kočijažev. Na ta dan zato v številnih krajih po Sloveniji poteka blagoslov konj, s katerim se tem izjemnim živalim zahvalijo in jih blagoslovijo za trud preteklega leta. Prvič letos je blagoslov potekal tudi v Lipici.

Blagoslavljanje konj je staro že tisoč let, v Sloveniji pa ima prav tako že dolgoletno tradicijo. V veliko vaseh lahko 26. decembra opazujemo obred blagoslova konj.

"Danes prvič prirejamo res veliko prireditev, odpiramo vrata kobilarne, vstop je namreč prost, in pripravljamo blagoslov lipicancev," je dejala Tina Čič, ki je pri kobilarni zadolžena za stike z javnostmi.

Lipicanec, naš nacionalni simbol, pa je prav poseben konj, ker je zelo občutljiv, ima zelo močno srce. Je srčen konj, in ko ti enkrat zaupa, je to zaupanje do konca življenja," je dejal Klemen Turk, vodja konjereje in konjeništva v Lipici.

Sveti Štefan naj bi s križem ukrotil divjega konja

Ljudsko izročilo pripisuje svetemu Štefanu čudežno moč, saj naj bi z znamenjem križa ukrotil divjega konja. To zavetništvo je rodilo vrsto šeg, le malo pa se jih je ohranilo vse do danes. Med njimi tudi blagoslov vode in soli.

"Prosimo te, da na priprošnjo svetega Štefana varuješ to živino pred boleznimi in nezgodami, nam pa pomagaš, da bomo z živino lepo ravnali in zanjo lepo skrbeli, naj se veselimo vsega, kar si ustvaril po Kristusu, našem Gospodu," je pri blagoslovu dejal župnik Slavko Obed.

"To je tudi blagoslov za ljudi, ki s temi živalmi delajo, da jih znamo spoštovati in ceniti," je dejal župnik Slavko Obed. Foto: Planet TV

Blagoslov konj prvič omenja rokopis iz Triera v Nemčiji iz desetega stoletja. Na slovenskih tleh je o tem obredu prvi poročal polihistor Janez Vajkard Valvasor.