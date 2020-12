Želimo vam vesel in miren božič!

Drage bralke in spoštovani bralci. Za nami je leto preizkušenj, vendar upamo, da vas praznični dnevi navdajajo s toplino in pričakovanji na boljše čase. V uredništvu Siol.net vam želimo vesel in miren božič. Spremljajte nas še naprej.

Prihaja obdobje, ko si voščimo lepe praznične dni in se veselimo časa, ki ga preživimo s svojimi najbližjimi. Žal pa je letos veliko takih, ki lepih trenutkov ne bodo imeli priložnosti deliti v živo. Razdalje med najbližjimi letos premostite s telefonskimi pogovori, videoklici ali kako drugače.

Kljub veselju in sproščenosti pa naj praznično obdobje ne postane izgovor za neodgovorno ravnanje. Najdragocenejše darilo, ki ga lahko nekomu podarite v tem trenutku, je, da ste solidarni in upoštevate vse preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa ter s tem obvarujete javno zdravje. Svoje stike omejite na najbližje, redno si razkužujte roke, in če ni mogoče ohranjati ustrezne varnostne razdalje, nosite masko.

Letošnje leto je bilo za vse izjemno težko in naporno, a zdaj res ni čas za predajo. Pustimo zabave in druženja še nekaj časa na stranskem tiru in s skupnimi močmi naredimo leto 2021 boljše za vse. Začnimo ga z zdravim razumom, ki se bo pokazal tudi v manjšem številu okuženih, pozneje pa bo na vrsti še mnogo zabav, s katerimi bomo lahko nadoknadili letošnji božič in prihajajoče silvestrovo.

Vaš Siol.net.