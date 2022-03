Zelenski: Prihaja sodni dan, skrili se boste lahko samo v grobove

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ne bomo oprostili streljanja na neoborožene ljudi, uničenja naših domov in infrastrukture. Ne bomo oprostili na stotine žrtev in trpljenja na tisoče in tisoče ljudi. Bog vam ne bo odpustil. Ne danes, ne jutri, nikoli. Namesto odpuščanja bo prišel sodni dan." S temi besedami je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nagovoril ljudstvo na zadnji dan predpostnega časa, imenovan tudi nedelja odpuščanja.