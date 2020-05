Zdravstveni domovi in zobozdravstvene storitve znova na voljo pacientom

Z današnjim dnem je ponovno dovoljeno izvajanje vseh zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev. Veljali pa bodo posebni pogoji, saj bodo bolnike s covidom-19 obravnavali v skladu s priporočili in navodili, ki veljajo v času epidemije. Ti bolniki bodo tudi vnaprej deležni le nujne zobozdravstvene oskrbe na obstoječih nujnih vstopnih točkah.

Z začetkom epidemije je namreč vlada posegla v izvajanje dejavnosti v zdravstvu. Odpovedani so bili vsi nenujni pregledi in posegi, zobozdravstvene ambulante so večinoma zaprte, zobozdravniki delujejo le na izbranih kontaktnih točkah po državi. Že v aprilu so sicer izvajalci dobili zeleno luč, da začnejo izvajati tudi nenujne storitve, piše STA.

Vlada pa je v petek popoldne na dopisni seji sprejela odlok, s katerim ponovno uvaja izvajanje vseh zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev, a pod posebnimi pogoji. Po odredbi, ki jo je vlada prav tako sprejela v petek, je zdravstvena obravnava na vseh treh ravneh - primarni, sekundarni in terciarni - zagotovljena le osebam, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in ne kažejo kliničnih znakov okužbe dihal.

Vse ostale pa se obravnava v skladu s priporočili in navodili za izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki veljajo v času epidemije covida-19, navaja STA.

Vsi izvajalci zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti morajo pri izvajanju storitev upoštevati priporočila za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom.

Zaradi zamejitvenih ukrepov so bolnišnice po podatkih Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije v marcu sicer opravile le 43 odstotkov programa, zdravstveni domovi pa petino. Po ocenah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz prejšnjega meseca pa naj bi v času epidemije odpadlo za 95 milijonov evrov storitev.