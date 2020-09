Zdravniška zbornica: Nekajurno čakanje na test je lahko tudi usodno

V Zdravniški zbornici Slovenije ob številnih opozorilih na težave v dostopnosti do zdravniške pomoči po državi poudarjajo, da je takoj treba najti rešitev za strokovno in hitro obravnavo vseh tistih nujnih stanj, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje. Zdravstveni sistem je treba prilagoditi razmeram in ne iskati "krivcev" in izgovorov, opozarjajo.

"V zadnjih tednih smo v javnosti zasledili več zapisov in izpovedi bolnih ali njihovih svojcev o oteženem dostopu do zdravniške pomoči v različnih delih Slovenije, saj so se bolniki morali kljub različnim nujnim stanjem naročiti, opraviti in počakati na rezultat testa na okužbo z novim koronavirusom. (...) Ti primeri kažejo, da je takoj treba najti rešitev za strokovno in hitro obravnavo vseh tistih nujnih stanj, ki zahteva takojšnje ukrepanje. V takih primerih namreč lahko nekajdnevno ali celo samo nekajurno čakanje na test povzroči hujše posledice za zdravstveno stanje bolnika ali je zanj tako čakanje lahko celo usodno," so danes sporočili iz zdravniške zbornice, piše STA.

"Sodobne informacijske rešitve že obstajajo"

Kot so zapisali, kljub večkratnim opozorilom, da je treba izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev, vnovič ugotavljajo, da se tovrstni primeri še vedno dogajajo in da je dostopnost v določenih primerih ponekod še vedno neustrezna. "Pri tem poudarjamo, da je treba zdravstveni sistem prilagoditi razmeram in ne iskati 'krivcev' in izgovorov. Sodobne informacijske rešitve že obstajajo in z ustreznimi prilagoditvami bi jih lahko kmalu učinkovito vključili v sistem naročanja na testiranje," so dodali v zbornici.

Zbornica je tudi pozivala državo, predvsem pa ministrstvo za zdravje, naj sprejme ustreznejša navodila in zagotovi dostopnost do izbranih zdravnikov in nujne medicinske pomoči. "Ker se podobni problemi pojavljajo v različnih delih države, ocenjujemo, da gre za sistemski problem, ki ga je treba analizirati in ugotoviti, kje so šibke točke ter poiskati rešitev v najkrajšem možnem času," so še dodali, še piše STA.