Zdaj vam pride prav zavarovanje, s katerim dostopate do zdravstvenih storitev tudi brez napotnice osebnega zdravnika

Jesensko obdobje je nekaj posebnega, a prinaša tudi skrbi, povezane z zdravjem, saj vedno več časa preživljamo v zaprtih prostorih, odprle so se šole in vrtci, sezona prehladov in podobnih obolenj se je začela. Vsak od nas poskuša okrepiti odpornost organizma, a ko pride do resničnih težav, se šele zavemo, kako težko je pravočasno priti do specialističnega pregleda in kako srečni smo lahko, če imamo izbranega osebnega zdravnika.

Zdravstvena oskrba na primarni ravni se izvaja v 15 različnih zdravstvenih dejavnostih. Foto: Shutterstock

V tem času postanejo že znane težave slovenskega javnega zdravstva, kot so predolge čakalne vrste, še bolj aktualne. Ko posameznik ne dobi dovolj informacij glede tega, kako dolgo bo čakal na pregled, to predstavlja dodaten stres v času, ko bi se morali posvetiti čim bolj hitremu zdravljenju oziroma ozdravitvi.

Vedno bolj iskano dodatno zdravstveno zavarovanje ponuja ugodno, kakovostno in hitro rešitev dolgih čakalnih vrst. Nekateri paketi dodatnega zdravstvenega zavarovanja zagotavljajo tudi izjemno hiter dostop do specialistov, do katerih lahko pridemo tudi brez pregleda pri osebnem zdravniku.

Ali spadate v skupino ljudi, ki nimajo svojega osebnega zdravnika?

Prva misel, ko pride do bolezni, poškodbe ali poslabšanja zdravja, je ob v trenutnem pomanjkanju osebnih zdravnikov, kako bom sploh prišel do pregleda. Po podatkih ZZZS je kar 6,2 zavarovane osebe brez osebnega zdravnika.

Iz podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je namreč razvidno, da narašča število zavarovanih oseb, ki so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje in imajo pravico do izbire osebnega zdravnika, dejansko pa nimajo opredeljenega izbranega osebnega zdravnika. Posledično se je dostopnost do zdravstvenih storitev na primarni ravni v prvi polovici leta 2022 znižala za 33,6 odstotka.

Ko se zdravljenje vedno bolj oddaljuje

Dolge čakalne dobe lahko predstavljajo težave za naše zdravje. Foto: Shutterstock

Najmanj, kar si želimo, ko se poškodujemo ali zbolimo, je iskanje zdravnika, ki bi nas čim hitreje pregledal in nas napotil na nadaljnje preiskave ali zdravljenje. Vsak dan, ki ga porabimo za iskanje zdravnika ali čakanje na napotnico, je izgubljen dan, ki bi bil lahko namenjen zdravljenju. Poleg tega, da nas skrbi za zdravje in bi radi čim prej okrevali, se moramo ubadati še s tem, kako sploh priti do pregleda na primarni ravni, kar gotovo ne vpliva dobro ne na naše splošno počutje ne na potek bolezni.

Vedno večje potrebe zavarovanih oseb na eni strani in pomanjkanje kadra na drugi ostajajo nerešena sistemska vprašanja, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije skuša reševati tudi z zagotovitvijo finančnih sredstev za 23 dodatnih timov ambulant družinske medicine, kar pa je še vedno premalo, da bi se vsem zagotovilo osnovno zdravstveno varstvo. Izvajalcem kljub temu še vedno ne uspe zagotoviti dovolj kadra za boljšo dostopnost do primarnega zdravstva.

Več bolniških odsotnosti: večje finančno breme za posameznika in državo Leta 2021 je bilo v Sloveniji 1.358.817 bolniških odsotnosti, zaradi začasne nezmožnosti za delo pa je bilo izgubljenih 14.184.358 dni, kar je 15,2 odstotka več kot v predhodnem letu. Odlašanje zdravljenja lahko vodi v poslabšanje bolezni ali v izjemno dolgo okrevanje, kar se potem pozna tudi pri osebnem dohodku, saj moramo po nepotrebnem izostajati z dela. Podaljševanje bolniškega dopusta predstavlja veliko breme tudi za delodajalca. Izdatki za nadomestila za začasno zadržanost od dela, ki se krijejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, so lani znašali kar 497,7 milijona evrov. Letos je šlo iz zdravstvene blagajne do 31. maja za bolniške dopuste že 291,9 milijona evrov "in bi lahko presegli celo 700 milijonov evrov", ugotavljajo na ZZZS.

Na večino storitev čakamo dlje, kot je dopustno

Foto: Shutterstock

Prav predolge čakalne dobe so velika težava slovenskega zdravstva. V Sloveniji je pri 72 odstotkih storitev čakanje na termin obravnave daljše od dopustne meje.

Za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev in skrajšanje čakalnih dob v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti so v letu 2021 uvedli številne spodbude, ki pa niso dale rezultatov. Prav tako so na ministrstvu za zdravje pripravili akcijski načrt za skrajševanje čakalnih dob in izboljšanje izmenjave podatkov v sistemu eNaročanje, ki bo osnova za vodenje čakalnih seznamov in skrajševanje čakalnih dob. Med drugim je avgusta direktoratu za digitalizacijo v zdravstvu ob pregledu čakalnih vrst uspelo čakalne sezname skrajšati za 23 tisoč bolnikov, decembra pa bodo začeli pripravo nadaljnje strategije za skrajševanje čakalnih dob.

Rešitev za vse, ki si ne morejo privoščiti predolgega čakanja

Predolgo čakanje na zdravnika nas velikokrat vodi k temu, da sami iščemo rešitve in se odločamo za samoplačniške storitve, saj čutimo, da moramo za svoje zdravje narediti največ. Vendar pa je prav to tudi najdražja rešitev, ki močno obremeni naše dohodke. Temu se lahko izognemo s sklenitvijo dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki zagotavlja hiter dostop do kakovostnih storitev v zasebnem sektorju, obenem pa je finančno ugodna rešitev.

V primeru poškodbe ali novonastale bolezni nismo prepuščeni dolgemu čakanju na pregled, ampak lahko ostanemo osredotočeni na svoje zdravje in okrevanje. Skrb za organizacijo zdravljenja in stroške prevzame zavarovalnica. Eno od kakovostnih dodatnih zdravstvenih zavarovanj, s katerim si posameznik lahko zagotovi celovito zdrastveno oskrbo, je zavarovanje PRVA Zdravje, ki ga ponuja PRVA Osebna zavarovalnica.

Sodeč po anketi zadovoljstva bi zavarovanje PRVA Zdravje kar 99 odstotkov uporabnikov storitev priporočilo bližnjim.

Prednosti zavarovanja PRVA Zdravje:

Najdaljša čakalna doba za zavarovance PRVA Zdravje je deset delovnih dni, povprečna čakalna doba na termin obravnave pa je le pet delovnih dni.

Zavarovanje je namenjeno osebam od 15. do 68. leta starosti, na voljo pa je tudi otrokom, starejšim od pet let. Zavarovanje je mogoče prilagoditi starosti in potrebam po zdravstveni varnosti.

Na voljo so različna zavarovalna kritja dodatnega zdravstvenega zavarovanja PRVA Zdravje, ki jih lahko kombiniramo.

Specialisti in zdravila: Krije stroške pregledov pri zdravniku specialistu in pripadajoče diagnostične preiskave na podlagi napotnice osebnega zdravnika ter plačilo zdravil, predpisanih na beli recept v višini do 250 evrov letno. Operativni posegi: Krije stroške ambulantnih operativnih posegov v enodnevni obravnavi. Na voljo so posegi z desetih različnih področij medicine. Rehabilitacije: V enem zavarovalnem letu lahko izkoristite šest obravnav fizioterapije, delovne terapije ali protibolečinske terapije, ki so nadaljevanje specialistične obravnave Drugo zdravniško mnenje: Posameznikom, ki se že soočate z diagnozo in zdravljenjem, je za izboljšanje poteka zdravljenja in lajšanje negotovosti ter težkih trenutkov na voljo kritje Drugo zdravniško mnenje, ki ne pomeni, da dvomite o svojem zdravniku. Večina zdravnikov se strinja, da drugo mnenje prinaša dodano vrednost in dokazuje dobro medicinsko prakso, saj zagotavlja, da boste prejeli pravilno diagnozo.

Včasih je dobro preskočiti primarno raven Foto: Shutterstock Tudi če imamo osebnega zdravnika, je do njega včasih težko priti pravočasno. Prav zaradi tega so pri Prvi osebni zavarovalnici izoblikovali poseben paket, ki zavarovancem omogoča, da resnično skrajšajo pot zdravljenja in preprečijo možnost razvoja kroničnih bolezni. Paket se imenuje NADSTANDARD in omogoča, da za specialistični pregled oziroma drugo zdravstveno storitev posamezniku ni treba pridobiti napotnice osebnega zdravnika, s tem pa si zavarovanec s klicem v asistenčni center zavarovalnice zagotovi še hitrejšo pot do pregleda. Specialistični pregled je mogoče opraviti že v povprečno petih delovnih dneh, in to po bistveno nižji ceni, kot če bi pregled opravili samoplačniško v zasebnem sektorju. Ob ugodnejši paketni ceni se lahko hitreje vrnemo k vsakodnevnim dejavnostim, kar obenem pomeni tudi manjši izpad dohodka.

Naročite se na pregled ali storitev 24/7, vse dni v letu

Zavarovanci dodatnega zdravstvenega zavarovanja PRVA Zdravje lahko kadarkoli v letu, ob katerikoli uri pokličejo asistenčni center Točka PRVA Zdravje, ki deluje 24 ur dnevno. Poleg napotitve na zdravstveno storitev tu dobimo tudi načrt zdravljenja v najbližji zdravstveni ustanovi oziroma v mreži, ki združuje več kot 300 uveljavljenih zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev. Dodatna zelo pomembna prednost je v celoviti zdravstveni oskrbi, saj pacienta svetovalci iz asistenčnega centra spremljajo na različnih točkah zdravljenja in ga usmerjajo.