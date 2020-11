ZDA ne načrtujejo premestitve svojih vojakov v Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ZDA pozdravljajo pobudo slovenskega premierja Janeza Janše, da bi Slovenija gostila ameriške vojake. Vendar se pogovori o premeščanju ameriških sil v Evropi še nadaljujejo in se bodo verjetno še več mesecev. Slovenije pa za zdaj ni v načrtih teh premestitev, so za STA danes sporočili z ameriškega veleposlaništva v Ljubljani.

Premier Janez Janša je v ponedeljek v državnem zboru med drugim pozval opozicijo, naj podpre "našo pobudo ZDA za namestitev rotacijske enote ameriške vojske v Sloveniji". Več o tem pa ni pojasnil.

Iz njegovega kabineta so nato na prošnjo STA po dodatnih pojasnilih odgovorili le, da premierjevih besed "za zdaj dodatno ne komentirajo". Molčijo tudi na zunanjem in obrambnem ministrstvu.

Janša je sicer že poleti po odločitvi ZDA, da umaknejo svoje vojake iz Nemčije in jih prerazporedijo po drugih evropskih državah, na Twitterju zapisal, da bi bili ameriški vojaki v Sloveniji dobrodošli. Na Morsu so tedaj zatrdili, da se pogovori o tem ne dogajajo.

Veleposlaništvo odgovarja, da Slovenije ni v načrtih

Ameriško veleposlaništvo v Sloveniji je danes za STA potrdilo, da ni neposrednih načrtov za morebitno namestitev ameriških vojakov v Sloveniji. "Cenimo prizadevanja premierja Janše, da poveča prispevek Slovenije zvezi Nato s ponudbo, da bi gostili zavezniške rotacijske sile," so sporočili.

"Pogovori z gostujočimi državami glede premeščanja sil, ki so bila napovedana julija, se nadaljujejo in se bodo predvidoma nadaljevali še več mesecev. Ameriške sile pozdravljajo vsako priložnost za urjenje v Sloveniji s kolegi iz slovenskih oboroženih sil, vendar pa država za zdaj ni del načrtov sprememb v namestitvi sil," so sporočili.

Bidnova zmaga lahko načrte o premeščanju sil postavi na glavo

Ameriški predsednik Donald Trump je umik ameriških vojakov iz Nemčije napovedal sredi junija, ker da Nemčija ne zagotavlja dovolj finančnih prispevkov Natu in da slabo ravna z ZDA na področju trgovine.

Tedanji obrambni minister Mark Esper je nato konec julija sporočil, da naj bi Nemčijo zapustilo skoraj 12 tisoč od skupno 36 tisoč vojakov. Okoli 6.400 se jih bo vrnilo v domovino, skoraj 5.600 pa naj bi jih premestili v preostale članice Nata, večinoma v Italijo in Belgijo. Najmanj tisoč naj bi jih sprejela tudi Poljska.

Po porazu Trumpa na novembrskih predsedniških volitvah v ZDA pa je vprašanje, ali se bodo ti načrti premeščanja sil sploh nadaljevali. Počakati bo treba, kaj bo o tem sporočila nova administracija pod vodstvom Josepha Bidna. V Nemčiji so bili zaradi Trumpovih napovedi precej nejevoljni, nemška kanclerka Angela Merkel pa se je Bidnove zmage zelo razveselila.