ZDA dobile novega obrambnega ministra Marka Esperja

Esperja je danes potrdil senat, saj ZDA potrebujejo stabilnost v Pentagonu v času, ko naraščajo napetosti z Iranom in zaveznico Turčijo ter se nadaljujejo vse ostale napetosti, v katere so vpletene ZDA, ter vojna proti terorizmu. Foto: Reuters

ZDA so danes po sedmih mesecih dobile novega obrambnega ministra. To je postal 55-letni Mark Esper, ki ga je na položaj potrdil senat z 90 glasovi proti osmim. Prisegel bo še danes, so sporočili iz Pentagona.