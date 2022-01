ZD Šentjur: s fiziološko raztopino cepili 36 oseb

V ZD Šentjur so v petek od 126 oseb, ki so bile cepljenje s cepivom Pfizer, 36 oseb pomotoma cepili s fiziološko raztopino, s katero so bile napolnjene prazne viale. Vseh 36 oseb so takoj poklicali; 34 so jih tako obvestili takoj, dve, ki nista bili dosegljivi, pa pozneje. Doslej so jih ponovno cepili 35, enega naj bi prihodnji teden.

Kot je Zdravstveni dom (ZD) Šentjur danes sporočil prek svojih spletnih strani, so že isti dan ponovno cepili 30 oseb. Štiri osebe so cepili v soboto in eno v ponedeljek. Ena oseba se je odločila, da se bo cepila naslednji teden.

V sporočilu so pojasnili, da v času cepljenja vsake toliko časa preverjajo pravilnost izvajanja cepljenja s preštevanjem porabljenega materiala – vial oziroma stekleničk s cepivom s številom cepljenih oseb.

Ob vmesnem preverjanju stanja so tako ugotovili, da so bile osebe cepljene samo s fiziološko raztopino. To se je zgodilo s šestimi vialami, kar pomeni, da je 36 oseb dobilo samo fiziološko raztopino.

Vsi so napako sprejeli z razumevanjem in se odzvali na ponovno cepljenje

Ob prepoznavi nepravilnosti so takoj naredili popravek v centralnem registru pacientovih podatkov pri tistih, ki se niso odzvali na dan cepljenja v petek. Napako so sporočili tudi na Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Vsem cepljenim osebam so se tudi opravičili in opisali, kaj se je zgodilo. "Vsem udeleženim smo zelo hvaležni, da so to sprejeli z razumevanjem in se takoj odzvali na ponovno cepljenje," so še zapisali v ZD Šentjur.