Zavržen tožbeni zahtevek države proti mariborski medicinski fakulteti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Tožeča stranka je vložila pritožbo. Sodišče bo zadevo poslalo v nadaljnje reševanje na Višje sodišče v Ljubljani, ko bodo izpolnjeni procesni pogoji," so povedali na ljubljanskem okrožnem sodišču.

Univerza je izbor izvajalcev izpeljala v nasprotju z zakonom

Novogradnjo medicinske fakultete ob Starem mostu v Mariboru so slovesno odprli jeseni 2013. Gradbena dela je izvedel konzorcij Begrad-Granit, s katerim je mariborska univerza sklenila pogodbo junija 2011, pozneje pa temu dodala še dva aneksa.

Ob pregledu teh papirjev pa je urad za nadzor proračuna, ki dela pod okriljem ministrstva za finance, po nedavnem poročanju časnika Večer ugotovil, da je univerza izbor izvajalcev določenih gradbenih in obrtniških del izpeljala v nasprotju z zakonom o javnem naročanju.

"Univerza v Mariboru je postopek oddaje javnega naročila kršila, ker je med izvajanjem projekta spremenila del projekta (npr. v delu, ki se nanaša na učinkovitejšo uporabo energije, spremenila je gradnjo zaradi povečanega vpisa na fakulteto ipd.), pri tem pa ni izvedla pravilnega postopka za oddajo javnih naročil, temveč je to storila po postopku, ki je uporaben v zelo omejenih in izjemnih primerih," so pojasnili na državnem odvetništvu.

Že druga tožba zoper gradnje medicinske fakultete

Ves projekt novogradnje medicinske fakultete je bil ob odprtju ocenjen na 41,7 milijona evrov, od tega je 15 odstotkov prispevalo ministrstvo za izobraževanje ter 85 odstotkov Evropska unija.

Omenjena je že druga tožba države zoper mariborsko univerzo v zvezi z gradnjo medicinske fakultete. V prvem primeru je nepravilnosti pri oddaji javnega naročila za gradnjo fakultete ugotovila Evropska komisija. Država je poskušala od univerze dobiti nazaj nekaj več kot dva milijona evrov, a prav tako neuspešno.

"Republika Slovenija ni bila uspešna niti v postopku pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani niti pred Višjim sodiščem v Ljubljani. Odprt je še rok za vložitev revizije, na podlagi katere bi pravilnost odločitev nižjih sodišč lahko preverilo vrhovno sodišče. O tem, ali bo revizija vložena, odločitev še ni sprejeta," so glede tega primera povedali na državnem odvetništvu.