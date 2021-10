Zavračanje predlogov za zdravniški dopust

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je povedala za Planet TV, ima v gležnju vijake in ploščice, poškodovani gleženj pa je gibljiv le 15-odstotno. "Zjutraj ne morem vstati, ne morem stopiti na noge, imam uničene kosti," je dodala. Aprila letos je prestala že osem operacij, a se ji stanje še vedno ni izboljšalo. 13. septembra je padla po stopnicah, zato bo morala še na deveto operacijo.

Komisija ji ne odobri zdravniškega dopusta, grozi ji odpoved

Skoraj vseskozi je primorana izkoristiti letni dopust, saj je bil predlog za zdravniški dopust zavrnjen. Ortoped ji je dejal, da do ponovnega posega in do končane rehabilitacije ni sposobna za delo, ko je o zavrnitvi povprašala zdravnika, pa ji je ta odgovoril, da mu je, ko je pisal predlog, zmanjkalo prostora na papirju. Dva dni pred deveto operacijo ji bo zmanjkalo letnega dopusta, zato ji grozi še odpoved.