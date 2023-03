Zavlačevanje s postopki za gradnjo JEK 2? Vrtovec: Obnovljivi viri ne bodo dovolj.

Predsednik komisije DZ za nadzor javnih financ Jernej Vrtovec je za 29. marec sklical sejo komisije na temo zavlačevanja s postopki za gradnjo drugega bloka krške nuklearke (Jek 2), potem ko je buren odziv sprožila izjava ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra, da ni nič narobe, če se časovnica za JEK 2 zamakne. Podrobnosti bo ob 14. uri pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen.

Vrtovec, poslanec NSi, je na današnji novinarski konferenci v DZ uvodoma poudaril, da se svet, Evropa in tudi Slovenija v zadnjem obdobju spoprijemajo z energetsko krizo, posledično pa z vprašanjem, kako zagotoviti energetsko neodvisnost in hkrati zeleni prehod.

Za Slovenijo, ki želi podnebno nevtralna postati do leta 2055, bo po njegovih besedah ključna jedrska energija, ki jo je kot trajnostno z delegirano uredbo februarja lani prepoznala tudi Evropska komisija.

Obnovljivi viri ne bodo dovolj

Nuklearna elektrarna Krško (Nek) zdaj državi zagotavlja 25 odstotkov električne energije. Ob dejstvu, da ima obratovalno dovoljenje do leta 2043 in da bo Slovenija glede na državno strategijo do leta 2033 opustila premog oz. Termoelektrarno Šoštanj, pa se zastavlja vprašanje, kako nadomestiti tako velike izpade. Samo z obnovljivimi viri ne bo šlo, je podčrtal Vrtovec.

Prejšnja vlada je, tako pravi nekdanji infrastrukturni minister, energetsko dovoljenje Gen energiji za Jek 2 izdala že junija 2021, marca lani pa je sprožila tudi postopke za umeščanje drugega bloka v prostor.

Glede na izkušnje z dolgotrajnostjo postopkov – samo podaljšanje obratovalnega dovoljenja Nek je trajalo več let – pa ga skrbi nadaljnja časovnica projekta Jek 2, poleg umeščanja v prostor še pridobivanje gradbenih dovoljenj in čezmejno presojanje okoljskih vplivov, saj Avstrija nasprotuje jedrski energiji. Poleg tega gradnja jedrske elektrarne traja od pet do šest let. "Treba je začeti čim prej," je pozval.

"Nič ni narobe, če se časovnica za Jek 2 zamakne"

V tej luči je bil kritičen do nedavnih navedb ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra v intervjuju za spletni portal N1, "da ni nič narobe, če se časovnica za Jek 2 zamakne".

Zdi se mu, da so se postopki izdelave državnega prostorskega načrta pod to vlado ustavili in "da je ključna prioriteta vlade solarizacija Slovenije, jedrska opcija pa se postavlja v ozadje".

Odlaganje odločitev o gradnji Jek 2 je strateško napačna odločitev, ki jo bomo davkoplačevalci drago plačali, verjamejo v NSi. "Naš poziv vladi je, naj ne zavlačuje," je pojasnil Vrtovec. "Ne gre za nobeno PR-potezo, gre za skrb, da si Slovenija zagotovi energetsko neodvisnost," je argumentiral potrebo po sklicu seje komisije za nadzor javnih financ, na katero so vabljeni vsi ključni deležniki.

Vrtovec komisiji predlaga, da po koncu razprave sprejme več sklepov, in sicer naj vladi predlaga, da maksimalno pospeši postopke umeščanja v prostor in izgradnje Jek 2 ter naj komisiji vsako četrtletje poroča o napredku pri projektu Jek 2 in pri projektu gradnje infrastrukture odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini pri Krškem, ki še vedno ni končan.