Krška nuklearka bo po več kot tridesetih letih zamenjala vodstvo

Kot je povedal Rožman, so odločitev o njegovem imenovanju na pobudo GEN energije obravnavali in soglasno sprejeli na skupščini pretekli teden. Foto: STA

Stane Rožman se desetega aprila prihodnje leto po več kot tridesetih letih poslavlja s položaja predsednika uprave krške nuklearke, poroča Dnevnik. Svojega naslednika, Gorazda Pfeiferja, ki je v NEK zadnjih pet let vodil proizvodnjo, je za to mesto usposabljal več let.