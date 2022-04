Zavarovalnica, ki svojim zavarovancem želi ponuditi nekaj več

Zdravje je ena glavnih prioritet vsakega posameznika. Biti čim bolj zdrav je pravica vseh nas. Pomanjkanje zdravja vpliva na vaše delo, odnose in sposobnost poskrbeti za svoje najdražje. Postaviti svoje zdravje na prvo mesto ni sebično, ampak je temelj dobrega življenja – življenja, polnega moči in energije, da se lahko osredotočite na vse drugo, kar želite in o čemer sanjate.

Zavarovalnica Generali vsem svojim zavarovancem zdravstvenih zavarovanj ponuja brezplačno storitev Asistenca Zdravje.

Vsem je popolnoma jasno, da bi morali dati zdravju prednost pred vsem, vendar je to lažje reči kot storiti. Vsi se spopadamo s hitrim tempom življenja, z odgovornostmi, prednostnimi nalogami, potrebami in željami, za katere se zdi, da imajo prednost.

Zaradi dostopa do vseh zdravstvenih storitev javnega zdravstva skoraj vsi plačujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, saj bi brez sklenjenega dopolnilnega zavarovanja morali večino zdravstvenih storitev plačati sami, kar bi močno ogrozilo finančno stanje celotne družine. V Zavarovalnici Generali so ocenili, da si njihovi zavarovanci zaslužijo nekaj več. Zato vsem svojim zavarovancem zdravstvenih zavarovanj ponujajo brezplačno storitev Asistenca Zdravje, ki zagotavlja asistenčne storitve pri zavarovanjih Specialisti z asistenco, Prehodna oskrba zaradi nezgode ali bolezni in pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju. Obseg storitev Asistence zdravje je odvisen od sklenjenega posameznega zavarovanja..

Ko ne veste, kako naprej, vam Asistenca Zdravje priskoči na pomoč

Na specialistično zdravstveno storitev iz zavarovanja Specialsiti z asistenco je zavarovanec naročen praviloma v desetih dneh. Foto: Shutterstock

Asistenca zdravje vam olajša pot do ustreznega zdravnika, diagnoze in okrevanja. V asistenčnem centru Asistenca Zdravje poskrbijo, da dobite hiter termin za pregled pri specialistu, diagnostično preiskavo, fizioterapijo ali operacijo. Če vaše zavarovanje ne krije potrebne zdravstvene storitve, vam pomagajo poiskati primeren termin pregleda v okviru javnega zdravstvenega sistema.

V Asistenci zdravje vam pomagajo poiskati informacije o zdravnikih, postopkih naročanja, čakalnih dobah in uveljavljanju pravic v javnem zdravstvenem sistemu in iz zdravstvenih zavarovanj. Ko prejmete napotnico za nadaljevanje zdravljenja, pa ne veste, kako naprej, vam Asistenca Zdravje priskoči na pomoč. Če zaradi bolezni ali nezgode ne morete skrbeti zase, bo Asistence Zdravje za vas organizirala pomoč medicinske sestre, ki vas obiskuje na domu. Prav tako vam uredijo prevoz iz bolnišnice in prevoz na kontrolne preglede, organizirajo tudi prevoze na morebitne kemoterapije ali obsevanja. Vse storitve, ki jih krijejo vaše zavarovalne police, seveda tudi plačajo.

Za naročanje na preglede in preiskave poskrbijo strokovni in prijazni sodelavci Asistence Zdravje na 080 81 10 (vsak delovnik 8. in 16. uro) ali na zdravje.si@generali.com. Pomagajo vam poiskati informacije o zdravnikih, postopkih naročanja, čakalnih dobah in uveljavljanju pravic v javnem zdravstvenem sistemu in iz zdravstvenih zavarovanj.

Lani je zavarovalnica Generali pomagala 12.911 zavarovancem, ki so s storitvami Asistence Zdravje izredno zadovoljni. Ocena zadovoljstva o tej storitvi znaša kar 4,9 od najvišje mogoče 5.

"Če mi ne bi organizirali diagnostike CT, MR in termina za pregled, bi moral na pregled čakati eno leto in dva meseca. Niti predstavljati si ne morem, koliko še na diagnostiko. Ne morem delati zaradi bolečin. Ne vem, kaj bi brez vas," je sporočil eden od zavarovancev zavarovalnice Generali.

Zdravstvena asistenca – danes preprosto nujna

Moj zdravstveni kasko lahko sklenete za vso družino.

Ljudje, ki želijo imeti hitrejši dostop do zdravnika, diagnoze, zdravljenja in rehabilitacije ter hkrati poskrbeti za ohranjanje svojega zdravja, se lahko odločijo za celovito zdravstveno zaščito pri zavarovalnici Generali.

Celovita zdravstvena zaščita zavarovalnice Generali se imenuje Moj zdravstveni kasko in vključuje paket zdravstvenih zavarovanj, in sicer Dopolnilno zdravstveno zavarovanje, zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco s sodobno storitvijo Halo Doktor, ki vam omogoča pogovor s splošnim zdravnikom in pridobitev napotnice kar z domačega kavča in dodatno Zavarovanje zdravil.

Zavarovalnica Generali specialistične zdravstvene storitve iz zavarovanja Specialisti z aisstenco zavarovancu organizira praviloma v desetih dneh. Določene zdravstvene storitve lahko izvedejo veliko hitreje, ker je dobrih zdravnikov določenega področja medicine na trgu dovolj. Kadar pa je izvajalcev za določene zdravstvene storitve manj, lahko organizacija termina traja kak dan več.

Storitev Halo doktor – še hitreje do začetka zdravljenja

Foto: Shutterstock

Posebno kritje z imenom Halo Doktor je sodobno kritje, ki zagotavlja hiter in enostaven zdravstveni posvet na daljavo. Lahko je v obliki videopogovora ali kot telefonski klic. Z zdravnikom se običajno lahko pogovorite v 15 minutah ali po predhodno dogovorjenem terminu. Dobite lahko izvid z razlago in morebitnim napotilom za morebitno nadaljnje zdravljenje v okviru zavarovanja Specialisti z asistenco.

Število klicev je neomejeno, posvet pa je na voljo vse dni v tednu med 6. in 22. uro, tudi med prazniki oziroma iz tujine.

Postopek je povsem enostaven. Kritje Halo Doktor se aktivira na spletni strani halodoktor.si/generali s klikom na okence PRIJAVA. Generali priporoča, da si kritje Halo Doktor aktivirate takoj. Tako si boste zagotovili dostop do zdravnika na daljavo, ko ga boste potrebovali.

Po prejemu izvida ali napotnice pokličete Asistenco Zdravje na 080 81 10.

Na spletni povezavi varno.generali.si kliknete na Moje zdravstvene storitve in oddate zahtevek za odobritev zdravstvene storitve.

V Asistenci Zdravje vam uredijo termin, ki vam ustreza.

Zavarovalnica Generali plača storitve, ki jih vključuje vaše zavarovanje.

Storitev Halo Doktor je na razpolago takoj po začetku veljavnosti zavarovanja, brez čakalne dobe.

Primer: Poškodba levega kolena Foto: Shutterstock Zavarovalnica na Asistenco Zdravje prejme naslednjo vlogo: "Na treningu karateja mi je nasprotnik padel na koleno, takoj sem začutil močno bolečino. Koleno je zateklo." Priložena je napotnica za prvi specialistični ortopedski pregled. Sodelavka Asistence zdravje zavarovanca na pregled naroči čez tri dni. Specialist je ugotovil delno poškodbo notranje stranske vezi na levem kolenu. Zavarovancu predpiše, naj čim prej začne fizioterapijo, in ga hkrati napoti še na magnetno resonanco (MR) zaradi ocene stopnje rupture. Termin za MR levega kolena mu zavarovalnica uredi za naslednji dan. Na podlagi izvida ortopeda Asistenca Zdravje organizira MR kolena že naslednji dan in nato še termin za fizioterapijo. Po opravljeni fizioterapiji potrebuje kontrolni pregled, ki ga organizira Asistenca zdravje. Ortoped na pregledu ugotovi, da se je stanje po opravljeni fizioterapiji izboljšalo, da pa potrebuje nadaljnje fizioterapevtske obravnave. Oceni, da operacija ni potrebna. Po enem letu Asistenca Zdravje od zavarovanca prejme novo vlogo. Gre za svežo poškodbo na istem kolenu. Napoten je na MR in ortopedski pregled, in sicer je na MR naročen čez dva dni. Na ortopedski pregled je napoten tri dni kasneje, ko bo že prejel izvid MR. Magnetna resonanca kolena tokrat pokaže strganje sprednje križne vezi in notranje stranske vezi levega kolena, poškodbe sklepnega hrustanca pogačice in končnega dela leve stegnenice. Na kontrolnem pregledu ortoped predpiše artroskopijo kolena, poseg opravijo čez osem dni z nočitvijo, ki jo plača zavarovalnica. Po posegu zavarovalnica zavarovancu plača sobo v zdravilišču.

IZPOLNITE KVIZ: Ali potrebujete dodatno zavarovanje?