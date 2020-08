Zastoj pred Karavankami: čakalna doba več kot šest ur

Predor Karavanke proti Avstriji zapirajo zaradi zastoja in močno poostrene avstrijske kontrole prometa. Zaprta sta tudi uvoza Jesenice vzhod in Jesenice zahod/Hrušica proti Avstriji, sporoča Prometno-informacijski center.

Voznikom nenujno pot proti Jesenicam, Kranjski Gori in Avstriji odsvetujejo. Tisti, ki so namenjeni proti Jesenicam, naj uporabijo izvoz Lesce. Zastoj je tudi na regionalni cesti pri avtocestnem priključku Jesenice zahod/Hrušica v obe smeri.

"Trenutno gre skozi predor okoli 500 vozil na uro. Situacija se lahko spremeni. Zato vseeno predlagamo preusmeritev na druge mejne prehode za smer Avstrija tudi izven Gorenjske, ker se na Karavankah za prestop meje še vedno čaka več ur," sporoča policijska uprava Kranj. Gorenjskim policistom že od včeraj v hudih zastojih pomagajo tudi ljubljanski prometni policisti in Specializirana enota za nadzor prometa na Generalni policijski upravi.

Sicer pa udeležence pozivajo, naj si zagotovijo dovolj tekočine, še preden pridejo v kolono in da se tisti z bolnimi potniki izogibajo Karavankam.

Možne poti proti Avstriji:

Šentilj, trenutno ni čakanja, prehod je možen za vse državljane;

prelaz Ljubelj, občasno zapirajo predor zaradi kontrole prometa in zastoja, 2 kilometra;

Korensko sedlo, odprto samo za državljane Slovenije in Avstrije, trenutno čakanja ni.

Mejni prehodi s Hrvaško v pričakovanju množičnega povratka Slovencev

Medtem pa se večje zastoje danes pričakuje tudi na meji s Hrvaško. Za zdaj poročajo o čakalni dobi na mejnem prehodu Gruškovje.

Potem ko kljub petkovi uvrstitvi Hrvaške na rdeči seznam epidemiološko tveganih držav tudi v soboto ni bilo zaznati veliko slovenskih dopustnikov, ki bi se vračali iz južne sosede, je pričakovati, da bo pritisk povratnikov povečan danes in v ponedeljek.

Na Hrvaškem je namreč še vedno več deset tisoč slovenskih turistov, po nekaterih ocenah celo blizu 80 tisoč.

Prometno-informacijski center vsem potnikom predlaga, da se na pot pripravijo in izberejo mejne prehode, ki niso tako obremenjeni. Predlagajo jim še naprej tudi, da se na pot odpravijo čim prej, da se izognejo gneči, in da prispejo pravočasno, do ponedeljka do polnoči.