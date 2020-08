Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na relaciji Peračica-Brezje sta se v obeh smereh vožnje zgodili prometni nesreči. Ena v predoru Ljubno pred Peračico v smeri Jesenic, druga pa med priključkom Brezje in Peračico v smeri Kranja. Vozila so na odstavnem pasu. Policija ob tem poziva k previdnosti. Zastoj v smeri Jesenic se lahko podaljša tudi zaradi del na cestišču.

O gneči in zastoju poročajo tudi na gorenjski avtocesti pred priključkom Naklo proti Ljubljani, kolona vozil je dolga kilometer in pol. Zastoj je tudi med priključkoma Podtabor in Brezje proti Avstriji, kolona vozil je dolga več kot dva kilometra.

