Zaskrbljujoči podatki, ob katerih bi se morali zamisliti #video

Raziskava, ki je potekala v skupnem sodelovanju sledilnika za bolezen covid-19, Mladih zdravnikov Slovenije in družbe Valicon, je razkrila, da je v preteklem tednu v službo hodilo skoraj dve tretjini zaposlenih. Podatek je skrb vzbujajoč, saj na delovna mesta odhajajo tudi zaposleni, ki so bili v zadnjih 14 dneh v tveganem stiku s potrjeno okužbo, in tisti, ki kažejo simptome okužbe s koronavirusom.

Izsledki raziskave kažejo, da je 51 odstotkov vprašanih v službo hodilo ves čas, 7 odstotkov je polovico dela opravilo od doma, 7 odstotkov je večino časa delalo od doma, v službo pa so šli le zaradi nujnih zadev. 36 odstotkov delovno aktivnih respondentov je bilo doma.

Foto: Valicon



Četrtina vprašanih bi lahko delala od doma

Kar četrtina tistih, ki so hodili v službo, bi lahko delala od doma, vendar jim tega bodisi ni omogočal delodajalec – takšnih je bilo deset odstotkov vprašanih – bodisi so se za delo v službi odločili po lastni želji – 14 odstotkov vprašanih. "Izračunali smo, da bi torej 16 odstotkov vseh izprašanih zaposlenih lahko delalo od doma, če bi jim to omogočali delodajalci ali bi se za to odločili sami. Vseeno sklepamo, da ima določen delež teh delavcev delovne pogoje z malo ali nič tveganimi stiki," pojasnjujejo.

Foto: Valicon

Po zadnjih podatkih Statističnega urada RS je bilo septembra 2020 v Sloveniji 887.200 delovno aktivnih oseb. "Če rezultate iz našega vzorca preslikamo na celotno populacijo, to pomeni, da je v preteklem tednu približno 142 tisoč ljudi obiskovalo delovno mesto, čeprav za delovni proces to ne bi bilo potrebno," so tako predstavili realen odsev podatkov. Ob tem dodajajo, da je zelo skrb vzbujajoče dejstvo, da delovno mesto obiskujejo tudi zaposleni, ki so bili v zadnjih 14 dneh v tveganem stiku s potrjeno okuženim, in zaposleni s simptomi okužbe s SARS-CoV-2.

Kot povzemajo v zaključku, večina delovno aktivnih anketirancev v tej raziskavi v času epidemije opravlja delo na delovnem mestu – polovica ves čas, drugi občasno. Rezultati te ankete kažejo, da bi kar nekaj delavcev lahko opravljalo delo od doma, s čimer bi zmanjšali verjetnost za tvegane stike. To je lahko iztočnica za pristojne, da spodbudijo podjetja in delavce k razmisleku, kako bi lahko delo opravljali v čim bolj varnem okolju in s čim manj tveganimi stiki. Dodaten izziv predstavlja vprašanje, kako prepričati ljudi s simptomi okužbe, da ostanejo v času obolelosti doma, s tem zmanjšajo število stikov in kar najbolj prispevajo k preprečevanju širjenja okužbe," so za konec sklenili.

Valiconova anketa je zajela nacionalno reprezentativen vzorec 527 ljudi, od tega je v njej sodelovalo 293 delovno aktivnih prebivalcev Slovenije.