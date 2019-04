Zasadili prve cvetlice v okviru projekta znanosti za državljane

Predsednik republike Borut Pahor je ob tej priložnosti v izjavi za medije poudaril, da znanost promovira, kolikor je mogoče. "Znanost se razvija sama, moja dolžnost pa je, tako jo razumem, da poskušam zanjo navdušiti tudi mlade ljudi, tiste, ki se obotavljajo, ali bi se zanjo odločili ali ne," je pojasnil.

Zmagovalcev po besedah predsednika republike nimamo samo v športu, kulturi in poslu, ampak tudi v znanosti. Vendar pa do tam ne vodi kraljevska pot, kot to velja za nekatera druga področja. "A mladi ljudje so radovedni, drzni, vztrajni, pogumni in pripravljeni narediti tudi kakšno napako, da bi na koncu spoznali nekaj, kar drugim ni dano," je dejal.

Direktor Hiše eksperimentov Miha Kos je v krajšem nagovoru zbranim pojasnil, da je ideja projekta v tem, da zadnji petek v septembru pripravijo znanstveno-promocijski dogodek. Na ta dan odprejo vrata znanstvene ustanove, ljudje pa lahko vidijo, s čim se ukvarjajo znanstveniki, kako znanost deluje in komu je namenjena.

"Za znanost je potrebna vztrajnost"

Za znanost pa je po njegovih besedah potrebna tudi vztrajnost. Zato že zgodaj želijo v projekt vključiti tudi državljane, ki bodo posejali rastline, nato pa bodo znanstveno spremljali njihovo rast. "Delali bomo tudi napake, a tudi napake je treba delati, če se želimo česa novega naučiti," je še povedal Kos.

Dogodek je promocijska kampanja projekta Noč ima svojo moč, ko se v okviru Evropske noči raziskovalcev po vsej Evropi za en dan za javnost odprejo vrata organizacij, ki se ukvarjajo z znanostjo in raziskovanjem. To se bo zgodilo 27. septembra, ko bodo v 23 krajih po Sloveniji potekali najrazličnejši dogodki.

Projekt organizira konzorcij partnerjev, ki ga poleg Hiše eksperimentov sestavljajo še Inštitut Jožef Stefan, Kemijski inštitut in Tehniški muzej Slovenije. Tudi njihovi predstavniki so danes v botaničnem vrtu posejali vsak svojo cvetlico.